Aktiensparplan-Vergleich: Die besten Sparpläne für Aktien, Tipps und Tricks

Bereits ab 1 € in Teilaktien investieren

Bereits ab 1 € in Teilaktien investieren

Bereits ab 1 € in Teilaktien investieren

Bereits ab 1 € in Teilaktien investieren

Aktiensparplan: Die besten Aktien-Sparpläne im Vergleich

Investitionen in Aktien sind langfristig eine renditestarke Geldanlage. Durch den Kauf von Einzelaktien kannst du dich bereits mit niedrigen Beträgen an substanzstarken Aktien aus der ganzen Welt beteiligen. Als Aktionär partizipierst du von den Kurssteigerungen der Aktie und erhältst regelmäßig eine Gewinnausschüttung in Form der Dividende. Über dein Stimmrecht auf der Hauptversammlung kannst du zudem auf die Unternehmensentwicklung einwirken.

Mit einem Aktiensparplan kannst du bereits ab 1 Euro im Monat Anteile von deinen Lieblings-Aktien erwerben. Über die Zeit baust du dir damit Schritt für Schritt ein stattliches Wertpapier-Vermögen auf.

Derzeit bieten in Deutschland elf Direktbanken Aktiensparpläne an. Die Angebote unterscheiden sich bei der Anzahl der verfügbaren Aktien, bei den Kosten und beim Service. Es lohnt sich daher einen genauen Blick auf die Aktiensparplan-Angebote der Banken zu werfen. Bei manchen Banken gibt es sogar kostenfreie Aktiensparpläne, dass ermöglicht dir dein Geld besonders günstig zu investieren.

extraETF.com hat die Aktiensparplan-Angebote der Direktbanken getestet und bewertet. Für jeden Anbieter von Aktiensparplänen wurde ein ausführlicher Testbericht erstellt, der die Stärken und Schwächen der Angebote beleuchtet.