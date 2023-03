Comdirect Aktien-Sparplan Angebot

Unser Fazit Franz Rieber

Vorteile Die Comdirect bietet einen hervorragenden Service für ihre Nutzer an. Das bestätigt auch unser Testurteil GUT in unserem Depot-Test. Praktisch ist die Funktion mehrere Aktien in einem einzigen Aktien-Sparplan zu bündeln. Zusätzlich bestehen praktische Analysefunktionen für das Depot. Das Angebot an sparplanfähigen Aktien ist gut. Tipp: Als Neukunde erhalten Sie vergünstigte Orderprovision für 12 Monate. Damit Können Sie Aktien und ETFs ab 3,90 Euro handeln.