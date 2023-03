Consorsbank Aktien-Sparplan Angebot

Unser Fazit Franz Rieber

Vorteile Die Consorsbank bietet ein hervorragendes Angebot an sparplanfähigen Aktien an. Die Vollbank glänzt durch ein vielfältiges Produktangebot, einem ausgezeichneten Service und überzeugt im Leistungsumfang. Das bestätigt auch unser Testurteil SEHR GUT in unserem Depot-Test. Tipp: Profitieren Sie doppelt, wenn Sie Ihren ersten Sparplan bei der Consorsbank abschließen: Sie erhalten nach zwölf Monaten eine Prämie von 20 Euro geschenkt.