Finvesto Aktien-Sparplan Angebot

Kunden von Finvesto können einen oder mehrere Aktien -Sparpläne abschließen. Dazu bietet der Broker ein umfangreiches Angebot von deutlich mehr als 1.000 sparplanfähigen Aktien an.

Finvesto bietet ein umfangreiches Angebot an Aktien-Sparplänen. Die Depotführungsgebühr entfällt unter gewissen Umständen. Die Ausführungen könnten mit 1,75 Prozent vom Ordervolumen geringer ausfallen. Alles in allem handelt es sich um ein solides Angebot.

Wünschen Anleger bei Namensaktien eine Eintragung ins Aktienregister, so fallen dafür 0,60 Euro pro Transaktion an.

Jede Ausführung zieht eine Gebühr in Höhe von 1,75 Prozent des Ordervolumens nach sich. Das dafür nötige Depot kostet monatlich einen Euro. Dieses Entgelt entfällt jedoch, wenn man bereits ein Finvesto-Depot mit Fonds oder ETFs hat. Die Depotführungsgebühr entfällt auch dann, wenn für Kinder unter 18 Jahren gespart wird.

Service: Finvesto Aktien-Sparpläne

Deutlich mehr als 1.000 deutsche und internationale Aktien können regelmäßig ab einer Mindestanlage von 25 Euro bespart werden. Maximal sind übrigens 1.500 Euro möglich.

Die Sparpläne können monatlich, quartalsweise, halbjährlich und jährlich ausgeführt werden. Die Sparrate lässt sich zudem jederzeit ändern. Eine Dynamisierung wird nicht angeboten. Die Abbuchung erfolgt automatisch vom „Konto flex“.

Bruchstücke sind möglich. Das heißt: Man muss nicht zwangsläufig eine glatte Anzahl an Aktien kaufen. So stellt auch die Investition in teurere Wertpapiere kein Problem dar.