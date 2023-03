Geno Broker Aktien-Sparplan Angebot

Beim Geno Broker werden Aktien-Sparpläne über den „GENOplan“ abgeschlossen. Dies ist das Sparplanangebot von Geno Broker. Derzeit lassen sich bei Geno Broker auf alle 40 Dax-Unternehmen Aktien-Sparpläne abschließen. Die Ausführungskosten liegen im Vergleich zu den Mitbewerbern im Durchschnitt. Das Gebührenmodell bevorzugt vor allem hohe Sparraten, da eine Pauschale in Höhe von 0,95 Euro erhoben wird. Wichtig: Die Geno Broker Aktiensparpläne können auch in einem reinen Sparplandepot (GENOplan Depot) bespart werden. Für das GENOplan Depot fällt keine Depotgebühr an. Für sonstige Aktien- oder ETF-Käufe braucht es eines der herkömmlichen Depotmodelle „Online Basis“ oder „Online Profi“ (mehr Infos).