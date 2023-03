Bester ETF-Broker: Vergleich und Test

Wir haben die Angebote der Banken in unserem ETF Broker Vergleich getestet und bewertet.

30 Millionen Anleger weltweit vertrauen Vanguard 7 Billionen Euro an

30 Millionen Anleger weltweit vertrauen Vanguard 7 Billionen Euro an

Hervorragend in den Bereichen Leistungen und Service

Hervorragend in den Bereichen Leistungen und Service

Hervorragend in den Bereichen Leistungen und Service

Hervorragend in den Bereichen Leistungen und Service

30 Millionen Anleger weltweit vertrauen Vanguard 7 Billionen Euro an

30 Millionen Anleger weltweit vertrauen Vanguard 7 Billionen Euro an

30 Millionen Anleger weltweit vertrauen Vanguard 7 Billionen Euro an

30 Millionen Anleger weltweit vertrauen Vanguard 7 Billionen Euro an

Umfangreiches Angebot an Aktien, ETFs, Optionsscheinen und Zertifikaten

Umfangreiches Angebot an Aktien, ETFs, Optionsscheinen und Zertifikaten

Umfangreiches Angebot an Aktien, ETFs, Optionsscheinen und Zertifikaten

Umfangreiches Angebot an Aktien, ETFs, Optionsscheinen und Zertifikaten

Handel an 45 Börsenplätzen

Handel an 45 Börsenplätzen

Handel an 45 Börsenplätzen

Handel an 45 Börsenplätzen

*Ordergebühren ggf. zuzüglich Fremdspesen

ETF Broker Vergleich: Angebot, Kosten, Service und Leistungen

ETF-Broker verzichten auf hohe Gebühren. Denn diese belasten die künftig zu erwartende Rendite. Am günstigsten ordert man ETFs daher über eine Direktbank. Dort können ETFs zu deutlich geringeren Gebühren gehandelt werden als bei klassischen Filialbanken. Doch das Angebot dieser Banken unterscheidet sich deutlich.

Wir haben für jede Direktbank einen umfassenden Testbericht erstellt und erläutern darin, wo die Banken ihre Stärken und Schwächen haben.

ETF-Kauf: Kosten als eines der wichtigsten Kriterien

Wer handelt, muss Transaktionsgebühren bezahlen. Hier gibt es im Grunde zwei Modelle: Variable Kosten oder ein Flat-Preis. Bei einem variablen Modell zahlt ein Anleger pro Order einen Fixbetrag wie 4,95 Euro und zusätzlich noch einen prozentualen Anteil wie 0,25 Prozent am Ordervolumen. Bei einem Flat-Preis werden beispielsweise nur 5,00 Euro pro Order zuzüglich Fremdspesen fällig. Bei einem höheren Kapitaleinsatz fallen die Transaktionskosten folglich nicht mehr so ins Gewicht. Als Faustregel haben sich akzeptable Transaktionskosten von etwa 1,00 Prozent pro Order für ein Volumen von etwa 1.000 Euro bei Aktien und ETFs etabliert.

Neben den Handelsgebühren ist vor allem die Depotführungsgebühr zu beachten. Gerade von den Direktbanken sollte man eine kostenfreie Depotführung erwarten. Das Angebot an kostenfreien Depots ist in der heutigen Wettbewerbssituation einfach zu groß. Die meisten Anbieter im ETF Broker Vergleich bieten auch ein bedingungslos kostenfreies Depot an.

Das Depot der Comdirect ist etwa nur in den ersten drei Jahren kostenlos. Weiter kann es zum Nulltarif ab zwei Trades im Quartal oder mit Girokonto oder mit einem regelmäßigem Wertpapiersparplan geführt werden. Beim S-Broker ist die Depotführung nur bei einer Transaktion pro Quartal oder einem Depotbestand von mehr als 10.000 Euro kostenfrei.

Auch sollten Anleger die Kosten für Sparpläne betrachten. Hier gibt es auch ein variables und ein fixes Modell. Bei einem variablen Modell werden bei der Comdirect oder Consorsbank Gebühren pro Sparplanausführung von etwa 1,50 Prozent fällig. Ein fixes Gebührenmodell wie bei Flatex von 1,50 Euro pro Rate lohnt sich vor allem bei hohen Sparraten. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in unserem ETF-Sparplantest.

Jeder Anlagestil benötigt andere Brokermerkmale

Grundsätzlich muss überlegt werden, in welche Produkte und wie häufig investiert wird. Für jeden Anlagestil, sei es passiv mit ETFs oder aktiv mit Aktien, kann ein anderer Anbieter Sinn machen.

Für einen passiven Anlagestil mit ETFs ist vor allem ein großes Angebot an ETFs wichtig. Beim regelmäßigen Sparen mit einem ETF-Sparplan kommt es auch auf die Anzahl an sparplanfähigen ETFs an und wie viele Aktions-ETFs angeboten werden.

Für vornehmlich aktive Anleger sind die Handelskosten einer der wichtigsten Punkte. Hier gibt es auch deutliche Unterschiede bei den Gebühren für Inlands- und Auslandsordern. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Anzahl an möglichen Handelsplätzen, um auch die Möglichkeit zu haben Wertpapiere aus der ganzen Welt zu handeln. Dividendeninvestoren sollten auch auf die Gebühren für ausländische Dividendenzahlungen achten.

Für Vieltrader müssen die Ordergebühren hingegen nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium sein. Wichtig ist hier vor allem eine hohe Auswahl an Produkten wie CFDs, Derivaten und Futures zum Beispiel. Auch die Zuverlässigkeit, eine schnelle Ausführung sowie niedrige Spreads liegen hier im Fokus.

Wie steht es um die Sicherheit?

Aktien, Fonds und ETFs sind Sondervermögen. Bei einer Insolvenz des Brokers gehören die Anteile immer noch dem Anleger. Das ist nicht so bei Zertifikaten, denn diese haben den rechtlichen Status als Inhaberschuldverschreibung. Wichtig wird es bei Tagesgeld und Vermögen auf den Cash- bzw. Verrechnungskonten. Per EU-Verordnung sind 100.000 Euro pro Kunde und Bank geschützt. Darüber hinaus gehören einige Banken dem Einlagensicherungsfonds oder anderen Absicherungen an, somit sind auch Guthabenbestände über 100.000 Euro geschützt.