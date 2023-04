1822direkt ist der Direktbankenableger der Frankfurter Sparkasse, die ihrerseits im Jahr 1822 gegründet wurde. Daher stammt die Bezeichnung der Online-Bank „1822direkt“. Entsprechend hat die Direktbank ihren Sitz in Frankfurt am Main. Seit der Übernahme der Frankfurter Sparkasse durch die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) gehört 1822direkt zum Konzern der Landesbank Hessen-Thüringen, was im Übrigen an der BIC zu erkennen ist. Die Online-Bank wurde im September 1996 gegründet und zählte damit zu den Vorreitern in diesem Bankensegment. Neben weiteren bankentypischen Produkten bietet die 1822direkt auch die Verwahrung von Wertpapieren an. Wir haben das 1822direkt ETF-Depot getestet!

Das 1822direkt ETF-Depot im Test Im Test haben wir das 1822direkt ETF-Depot analysiert. Verglichen wurden dabei die Gebühren, die Handelskosten, das Angebot und der Service. 1822direkt ETF-Depot Gebühren 1822direkt bietet das Wertpapierdepot unter der Bezeichnung „1822direkt-Aktiv-Depot“ an, das gleichzeitig das Standard-Depot darstellt. Das Depot ist unter gewissen Voraussetzungen kostenlos. Dazu muss ein Trade pro Quartal oder eine regelmäßiger Wertpapiersparplan ausgeführt werden. Sind diese Punkte nicht erfüllt, nimmt 1822direkt monatlich 3,90 Euro, also 46,80 Euro im Jahr. Ein Depotwechsel erfolgt bequem über eine eigens eingerichtete Depotwechselseite. Für die Einbuchung der Wertpapiere werden keine Kosten berechnet.

Überblick Verrechnungskonto und Tagesgeld Das Verrechnungskonto muss entweder ein Giro- oder ein Tagesgeldkonto bei 1822direkt sein. Das Tagesgeld-Konto ist gebührenfrei. Nach dem Niedrigzinsumfeld beträgt die Verzinsung auf dem Tagesgeld ab dem 01.12.2022 wieder 0,30 Prozent. Option zwei: das Girokonto. Die Kontoführung ist kostenlos, wenn mindestens eine Gutschrift im Monat erfolgt. Dabei spielt die Höhe keine Rolle. Ist das nicht gegeben, fordern die Frankfurter – je nach Kontenmodell – 1,90 (1822mobile) 3,90 Euro (Girokonto Klassik) oder 9,90 (Girokonto Premium) pro Monat. In jedem Fall kostenfrei ist das Studenten-Girokonto bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Wertpapierhandel: 1822direkt ETF-Depot Kosten Eine Wertpapier-Order schlägt mit 4,90 Euro zuzüglich 0,25 Prozent des Kurswerts zu Buche. Mindestens berechnet 1822direkt 9,90 Euro. Die Preisobergrenze liegt bei 59,90 Euro. Dazu kommt noch ein börsenplatzabhängiges Entgelt. Inländische Handelsplätze ziehen Zusatzkosten von 2,95 Euro nach sich, ausländische 20 Euro. Außerbörslicher Handel ruft keine weiteren Gebühren auf den Plan. Bei An- und Verkauf an ausländischen Handelsplätzen fällt ein Grundentgelt in Höhe von 49,95 Euro zuzüglich 0,25 Prozent des Kurswerts an. Mindestens betragen die Gesamtgebühren hierfür 54,95 Euro.

1822direkt ETF-Depot Prämien und ETF-Aktionsangebote

Handelbare Produkte und Ordertypen Bei 1822direkt können neben ETFs sämtliche klassische Produkte wie Aktien, Anleihen und Fonds gehandelt werden. Aber auch Anleihen, Optionsscheine, ETCs und Zertifikate stehen den Anlegern zur Verfügung. Selbstverständlich können auch Neuemissionen gezeichnet werden. Es stehen alle üblichen Ordertypen zur Verfügung.

Sicherheit und Legitimation Die Kundeneinlagen sind bei 1822direkt durch ein zweistufiges Einlagensicherungssystem gesichert. Einlagen sind unbegrenzt besichert. Denn neben der gesetzlichen Einlagensicherung greift eine freiwillige Institutssicherung innerhalb der Sparkassen. Seit der Gründung des Sicherungssystems in den 1970er-Jahren ist es bei keinem Mitgliedsinstitut zu einer Leistungsstörung gekommen. In der Sparkassen-Finanzgruppe hat noch kein Kunde Einlagen oder Zinsen verloren. Ein Depot kann bei 1822direkt sehr einfach eröffnet werden. Entweder ganz normal über das Post-Ident-Verfahren bei einer Postfiliale Ihrer Wahl. Dort bringen Sie die ausgedruckten Eröffnungsunterlagen einfach mit. Oder aber noch einfacher und schneller über die Soforteröffnung. Die Identität wird dann online per VideoIdent am Computer, Smartphone oder Tablet festgestellt. Dafür benötigen Sie nur einen gültigen Personalausweis bzw. Reisepass. Als TAN-Verfahren stehen PushTAN, smsTAN sowie QR-TAN plus zur Verfügung.

Service und zusätzliche Bankdienstleistungen Im Servicebereich hat 1822direkt viel zu bieten. Es stehen sämtliche Zugangswege zur Verfügung (Internet, Telefon, App). Eine Chat-Funktion gibt es noch nicht, ebenso wenig einen Rückruf-Service. Interessante Funktionalitäten sind etwa die Chart-Analyse, Gattungs-Vergleiche, Top-Performer, Rendite-Rechner, Devisen-Rechner, Kursticker, historische Kurse, Erbfallbewertung oder der Nachrichtenticker. Als Vollbank können Kunden bei 1822direkt alle gängigen Bankdienstleistungen aus einer Hand abrufen. Interessant dürfte hier für viele Kunden das kostenlose Girokonto sein, das in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Mit der Girokarte können sich Kunden der 1822direkt bundesweit an allen Sparkassen-Automaten kostenlos mit Bargeld versorgen.

1822direkt ETF-Depot Sparpläne Anlegern stehen rund 1000 sparplanfähige ETFs zur Verfügung. Davon sind 100 ohne Ausführungsgebühr. Andernfalls werden mit Ausnahme von aktiv-verwalteten Fonds – bei denen dafür ein Ausgabeaufschlag erhoben wird – je Ausführung 1,50 % vom Anlagebetrag fällig, mindestens aber 1,50 Euro und maximal 14,90 Euro. In jedem Fall muss die Sparrate mindestens 25 Euro betragen. Mehr dazu erfahren Sie in unserem 1822direkt ETF-Sparplantest.

1822direkt ETF-Depot im Vergleich

1822direkt vergleichen mit: Comdirect Angebot Depot 1822direkt-Aktiv-Depot comdirect Depot Jahresgebühr 0,00 € 23,40 € Bedingung, unter der die Jahresgebühr entfällt Mindestens 1 Trade oder Wertpapiersparplan im Quartal

Sonst 3,90 € p.m. bzw. 46,80 € p.a. Kostenlos in den ersten drei Jahren. Dann kostenfrei ab zwei Trades im Quartal / mit Girokonto / mit regelmäßigem Wertpapiersparplan. Gebühren für Standardorder mit Volumen 500 € 9,90 € 9,90 € 1.000 € 9,90 € 9,90 € 5.000 € 17,40 € 17,40 € 10.000 € 29,90 € 29,90 € 20.000 € 54,90 € 54,90 € 50.000 € 54,90 € 59,90 € Leistungen Handelbare Produkte Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine, CFDs, Forex, Futures, Optionen Sparpläne besparbare Aktien — 500 besparbare ETFs 997 963 besparbare Investmentfonds 2.745 422 besparbare Zertifikate 13 83 Service Zugangswege Website, App, Telefon Website, App, ProTrader, HBCI, Telefon Verfügbare Tools Chart-Analyse, Gattungs-Vergleiche, Top-Performer, Rendite-Rechner, Devisen-Rechner, Kursticker, Historische Kurse, Erbfallbewertung Depotanalyse (Technische Analyse & Risikoanalyse), Informer, ProTrader Kontoeröffnung (Ident-Verfahren) PostIdent, VideoIdent PostIdent, VideoIdent, e-ID mit Personalausweis TAN-Verfahren QR-TAN plus FaceID / TouchID, PushTAN Einlagensicherung Kunden sind ohne betragsmäßige Begrenzung geschützt. 80,8 Millionen Euro Aktionsangebote Aktionen für Neukunden 10 Free Trades, 50 % Order-Rabatt & 50 € Prämie Kostenlose Depotführung für 3 Jahre

Handeln für 3,90 € für zwölf Monate Aktionen für Bestandskunden Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten der Sparkassen in Deutschland mit der kostenlosen SparkassenCard und im europäischen Ausland (in Eurowährung) mit der optionalen Kreditkarte

Aktiv-Trader-Rabatt

Flat-Fee mit VanEck ETFs

Flat-Buy mit Deka-ETFs - ETF-Aktionsangebote 100 ETF-Sparpläne dauerhaft ohne Ausführungsgebühr 170 ausgewählte ETFs von Lyxor, Xtrackers, Vanguard und Franklin Templeton über den Börsenplatz Xetra für ein Orderentgelt von 3,90 Euro kaufen (gültig für alle Orders zwischen 1.000 Euro und 50.000 Euro je ETF)

Ausgewählte Lyxor, Xtrackers, Vanguard und Franklin Templeton ETFs kostenfrei im Sparplan Mehr Infos * Mehr Infos * Quelle: extraETF, Datenstand: 12.04.2023