Comdirect ETF-Depot im Test

Die Comdirect Bank AG ist heute eine der führenden Online Banken für moderne Anleger und einer der führenden Online Broker in Deutschland. Die Bank hat mehr als 2,7 Millionen Kunden. Die Geschäftsfelder unterteilen sich in Brokerage, Banking und Beratung. Die Comdirect Bank AG unterstützt die Kunden bei der Entscheidung mit Werkzeugen für die Analyse und Auswahl von Wertpapieren. Der Sitz der Bank ist in Quickborn und sie wurde 1994 als Tochtergesellschaft der Commerzbank gegründet. Wir haben das Comdirect ETF-Depot getestet!