Die Consorsbank ist eine Marke der französischen Großbank BNP Paribas mit Sitz in Paris. Als digitale Direktbank will die Consorsbank ihre Kunden befähigen, ihr tägliches finanzielles Leben besser zu erfassen. 1994 wurde die Consorsbank als Tochter der Schmidt Bank in Nürnberg gegründet. Mit Zusammenschluss mit der Cortal unter dem Dach der BNP Paribas wurde 2002 hieraus die Cortal Consors, die heute als Consorsbank auftritt. Wir haben das Consorsbank ETF-Depot getestet!

Das Consorsbank ETF-Depot im Test Im Test haben wir das Consorsbank ETF-Depot analysiert. Verglichen wurden dabei die Gebühren, die Handelskosten, das Angebot und der Service. Consorsbank ETF-Depot Gebühren Die Consorsbank bietet verschiedene Depots an. Das Trader-Depot stellt das Standard-Wertpapierdepot dar. Es gibt auch ein Einsteiger-Depot. Daneben wird auch noch das Young Trader-Konto angeboten, welches für Neukunden im Alter von 18 bis einschließlich 25 Jahren verfügbar ist. In den ersten zwei Jahren fallen über Tradegate keine Ordergebühren für die junge Kundschaft an. Danach fallen die üblichen Gebühren an. Das Trader-Depot und Verrechnungskonto sind für alle Kunden kostenfrei. Ein Depotübertrag kann bequem online durchgeführt werden.

Überblick Verrechnungskonto und Tagesgeld Die Consorsbank bietet ein normales Verrechnungskonto an. Daneben kann auch ein kostenfreies Giro- oder Tagesgeldkonto eröffnet werden. Auf dem Tagesgeldkonto können Neukunden sich derzeit 1,00 Prozent p.a. sichern und zudem wurde die maximale Anlagesumme auf 1 Millionen Euro angehoben.

Wertpapierhandel: Consorsbank ETF-Depot Kosten Eine reguläre ETF-Order ohne Aktionsangebote kostet 4,95 Euro plus 0,25 Prozent vom Ordervolumen, mindestens jedoch 9,95 Euro (maximal 69,00 Euro). Dazu kommt noch ein börsenplatzabhängiges Entgelt. Neben Xetra und Tradegate stehen Anlegern auch viele regionale Börsenplätze zur Verfügung (Frankfurt, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart). Daneben bietet der Broker den Handel auf 22 internationalen Börsen an. Mit der sogenannten Next-Order geben Kunden bereits mit der Kauforder eine Verkaufsorder (Folgeorder) mit ab, verfügbar für Kauforder mit Limit exklusiv an den Börsenplätzen Tradegate und OTC. Auch diesen Ordertypen bietet die Consorsbank an. Eine Auslandsorder kostet 19,95 Euro plus 0,25 Prozent vom Ordervolumen, mindestens jedoch 24,95 Euro (maximal 69,00 Euro).

Consorsbank Depot Prämien und ETF-Aktionsangebote Neukunden können ab Depoteröffnung für nur 3,95 Euro je Order für zwölf Monate handeln. Darüber hinaus profitieren ETF-Anleger von einer vergünstigten Ordergebühr von 4,95 Euro je Kauf in der Einmalanlage beim Handel über Tradegate (kein Mindestvolumen) bei BNP Paribas Easy, Xtrackers und Lyxor ETFs. Zusätzlich gibt es rund 350 kostenfrei besparbare ETF-Sparpläne.

Handelbare Produkte und Ordertypen Bei der Consorsbank können sämtliche Produkte gehandelt werden. Positiv hervorzuheben ist, dass Anlegern auch der Future und Options-Handel zur Verfügung steht. Neuemissionen können problemlos gezeichnet werden. Es stehen alle üblichen Ordertypen kostenlos zur Verfügung.

Sicherheit und Legitimation Die Consorsbank bzw. die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland gehört wie alle deutschen Banken dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken an. Die Absicherung besteht aus zwei Komponenten: Zum einen der EU-weit geregelten gesetzlichen Absicherung in Höhe von 100.000 Euro pro Kunde. Zum anderen ist die Consorsbank im Rahmen der Mitgliedschaft der BNP Paribas S.A. im französischen „Fonds de Garantie des Dépôts abgesichert. Aktuell beträgt die Sicherungsgrenze über den Einlagensicherungsfonds 120 Millionen Euro pro Kunde. Ein Depot kann bei der Consorsbank sehr einfach eröffnet werden. Entweder mit den ausgedruckten Eröffnungsunterlagen in einer Postfiliale über das PostIdent-Verfahren oder mit einer Soforteröffnung über das VideoIdent-Verfahren mittel Smartphone, Computer oder Tablet. Dafür wird nur ein gültiger Personalausweis bzw. Reisepass benötigt. Als TAN-Verfahren stehen PushTAN und ein TAN-Generator zur Verfügung.

Service und zusätzliche Bankdienstleistungen Im Servicebereich hat die Consorsbank viel zu bieten. Es stehen sämtliche reguläre Zugangswege (Website, App, Telefon) zur Verfügung. Zusätzlich können Sie sich sogar einen bequemen Überblick über Ihre Finanzen an der SmartWatch verschaffen. Jedoch könnte die visuelle Aufmachung der Webseite langsam einen neuen Anstrich vertragen. Die Consorsbank stellt ein eigenes Forum zur Diskussion zur Verfügung. Daneben gibt es noch einen Blog, der über Trends aus der Finanzwelt informiert. In einer eigenen Rubrik „Ideen“ können Kunden eigene Vorschläge zur Verbesserung der Services einbringen. Des Weiteren bietet die Consorsbank auch kostenfreie Seminare und Webinare u. a. mit Markus Koch an. Depotinhabern stehen Tools wie ein personalisierter Investment Report zur Verfügung. Es wird eine iOS und Android App angeboten. Als Vollbank werden auch Kredite offeriert.

Consorsbank ETF-Depot Sparpläne Es stehen mehr als 1000 ETFs für einen Sparplan zur Verfügung. Mehr als 370 ETFs können dabei kostenfrei bespart werden. Die Consorsbank bietet auch hunderte Werte für einen Aktiensparplan an. Damit können Anleger in bekannte Werte wie Apple, Alphabet, Coca-Cola, SAP, Siemens oder Daimler regelmäßig investieren. Die Sparplangebühren betragen 1,50 Prozent des Ordervolumens und die Mindestrate beträgt zehn Euro. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Consorsbank ETF-Sparplantest.

Consorsbank ETF-Depot im Vergleich

Consorsbank vergleichen mit: 1822direkt Angebot Depot Trader-Konto 1822direkt-Aktiv-Depot Jahresgebühr 0,00 € 0,00 € Bedingung, unter der die Jahresgebühr entfällt - Mindestens 1 Trade oder Wertpapiersparplan im Quartal

Sonst 3,90 € p.m. bzw. 46,80 € p.a. Gebühren für Standardorder mit Volumen 500 € 9,95 € 9,90 € 1.000 € 9,95 € 9,90 € 5.000 € 17,45 € 17,40 € 10.000 € 29,95 € 29,90 € 20.000 € 54,95 € 54,90 € 50.000 € 69,00 € 54,90 € Leistungen Handelbare Produkte Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine, CFDs, Forex, Futures, Optionen Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine Sparpläne besparbare Aktien 337 — besparbare ETFs 1.712 997 besparbare Investmentfonds 577 2.745 besparbare Zertifikate 65 13 Service Zugangswege Website, App, Telefon, Smartwatch Website, App, Telefon Verfügbare Tools SmartStops, Personal Investment Report, Chartanalyse Chart-Analyse, Gattungs-Vergleiche, Top-Performer, Rendite-Rechner, Devisen-Rechner, Kursticker, Historische Kurse, Erbfallbewertung Kontoeröffnung (Ident-Verfahren) PostIdent, VideoIdent PostIdent, VideoIdent TAN-Verfahren PushTAN, TAN-Generator QR-TAN plus Einlagensicherung 120 Millionen Euro Kunden sind ohne betragsmäßige Begrenzung geschützt. Aktionsangebote Aktionen für Neukunden ab 3,95 € pro Order für Neukunden und für volle 12 Monate 10 Free Trades, 50 % Order-Rabatt & 50 € Prämie Aktionen für Bestandskunden 20 € Prämie für den ersten Sparplan auf Fonds, ETFs, Aktien oder ETCs/Zertifikate

Star Partner Modell: vergünstigte ETF-Ordergebühren für alle Kunden Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten der Sparkassen in Deutschland mit der kostenlosen SparkassenCard und im europäischen Ausland (in Eurowährung) mit der optionalen Kreditkarte

Aktiv-Trader-Rabatt

Flat-Fee mit VanEck ETFs

Flat-Buy mit Deka-ETFs ETF-Aktionsangebote ETFs von Amundi, Lyxor und Xtrackers (alle bis 2022) ohne Ausführungsgebühr im Sparplan

Prämie von 20 € bei Abschluss des ersten ETF-Sparplans 100 ETF-Sparpläne dauerhaft ohne Ausführungsgebühr Mehr Infos * Mehr Infos * Quelle: extraETF, Datenstand: 14.04.2023