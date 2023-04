DKB ETF-Depot im Test

Ein Depot kann bei der DKB sehr einfach eröffnet werden. Entweder ganz normal über das PostIdent-Verfahren bei einer Postfiliale Ihrer Wahl. Dort bringen Sie die ausgedruckten Eröffnungsunterlagen einfach mit. Oder aber noch einfacher und schneller über die Soforteröffnung. Die Identität wird dann online per VideoIdent am Computer, Smartphone oder Tablet festgestellt. Dafür benötigen Sie nur einen gültigen Personalausweis bzw. Reisepass. Allerdings müssen die Dokumente trotzdem postalisch verschickt werden. Als TAN-Verfahren stehen iTAN (nur noch Altbestand), pushTAN und chipTAN zur Verfügung.

Die DKB bietet über 2.100 Fonds, mehr als 900 ETFs und einige Zertifikate zur Auswahl als Sparplan an. Es werden rund 40 Aktiensparpläne (DAX-Unternehmen) angeboten. Gespart werden kann ab 50 Euro. Die Sparplangebühren betragen 1,50 Euro unabhängig des Ordervolumens. Mehr dazu erfahren Sie in unserem DKB ETF-Sparplantest .

Fazit und DKB ETF-Depot eröffnen

Die DKB bietet als Universalbank alles, was sich Anleger wünschen. Tätigen Anleger auch Tagesgeldeinlagen, so sind diese in unbegrenzter Höhe geschützt. Die DKB bietet ein attraktives zweistufiges Gebührenmodell für ETF-Orders an. Bis 10.000 Euro Ordervolumen werden zehn Euro an Ordergebühren fällig. Das lohnt sich vor allem für Käufe ab 1.000 Euro Ordervolumen. Für ETF-Sparpläne werden 1,50 Euro unabhängig der Rate fällig. Das rentiert sich ab mittleren bis hohen Raten. Grundsätzlich ist das Depot für alle Anleger empfehlenswert und kann ideal als Ergänzung zu einem bestehenden Girokonto verwendet werden. Damit erreicht die DKB die Note EMPFEHLUNG im Test.

Jetzt DKB ETF-Depot eröffnen! *

Kontakt zur DKB