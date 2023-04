Flatex ETF-Depot im Test

Flatex wurde im April 2006 gegründet und ist ein Unternehmen der Fintechgroup AG. Der Anbieter bietet neben dem nationalen und internationalen Online-Handel von börsennotierten Wertpapieren auch integrierten Handel von CFDs und Währungen an. Aktuell hat die Bank mehrere hunderttausend Kunden in Deutschland und Österreich. Wir haben das Flatex ETF-Depot getestet!

Flatex bietet ein normales Wertpapierdepot an. Die Depotgebühr entfällt. Das Verrechnungskonto ist ebenfalls kostenlos. Als konto- und depotführende Bank fungiert die Fintech Group Bank AG.

Der Broker bietet ein normales Verrechnungskonto (Cashkonto) an. Ein Tagesgeldkonto steht nur indirekt über den Partner Zinspilot zur Verfügung.

Die Gebühren für eine Auslandorder beginnen ab 15,90 Euro. Sollte eine Auslandsorder 40.000 Euro übersteigen, so wird eine zusätzliche Gebühr von 0,04 Prozent des Volumens erhoben.

Das Gebührenmodell von Flatex ist grundsätzlich sehr simpel. Eine reguläre Inlandsorder kostet unabhängig des Ordervolumens 5,90 Euro zuzüglich börsenplatzabhängiger Fremdspesen im Börsenhandel. Im außerbörslichen Direkthandel mit einem Emittenten fallen neben den 5,90 Euro Ordergebühren noch Fremdspesen an (z. B. ab 2,00 Euro via Tradegate Exchange).

Aktuell sind rund 1.400 ETF-Sparpläne verschiedener Anbieter erhältlich, davon mehr als 1.000 Aktien-ETFs. Flatex bietet sein gesamtes ETF- und Fondssparplanangebot mit über 3.000 Produkten dauerhaft kostenlos an.

Bei Flatex können alle regulären Produkte gehandelt werden. Bis auf die Next-Order (vgl. If-Done Order) stehen Anlegern auch alle gängigen Ordertypen kostenlos zur Verfügung. Neuemissionen können bequem über einen eigenen Menüpunkt in der Benutzeroberfläche gezeichnet werden.

Die Fintech Group Bank AG ist der gesetzlichen Einlagensicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) zugeordnet. Der Schutz dieser gesetzlichen Einlagensicherung beträgt pro Einleger und Kreditinstitut bis zu 100.000 Euro. Für eine Kontoeröffnung können Sie sich in jeder beliebigen Postfiliale legitimieren lassen. Ab sofort können Sie Ihre Legitimation auch online vornehmen lassen. Im Anschluss an Ihren Onlinekontoeröffnungsantrag können Sie Ihre Video Legitimation bequem von zu Hause aus starten. Sie benötigen hierfür lediglich ein Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) mit Kamera oder eine Webcam, und Ihren Personalausweis oder Reisepass.

Im Servicebereich müssen Flatex-Kunden ein paar Abstriche hinnehmen. Es fehlen eine persönliche Beratung, ein Kundenchat und Tools, um das eigene Portfolio zu analysieren. Flatex bietet kein Girokonto an, weswegen Anleger ein eigenes Referenzkonto benötigen. Eine App bietet stets Überblick der Depotwerte. Es können auch Orders von unterwegs ausgeführt werden.

Flatex ETF-Depot Sparpläne

Flatex bietet tausende Investmentfonds als Sparplan an. Alle davon können ohne Ausgabeaufschlag angespart werden. Das Angebot an kostenlosen, sparplanfähigen ETFs ist mit rund 1.400 verschiedenen Produkten eines der größten aller Direktbanken. Die Mindestsparrate beträgt 25 Euro. Ein großes Manko für Aktieninvestoren ist, dass keine Aktiensparpläne angeboten werden. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Flatex ETF-Sparplantest.