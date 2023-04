Geno Broker ETF-Depot im Test

Der Geno Broker ist ein Unternehmen der DZ Bank AG, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken. Die DZ Bankengruppe umschließt Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken und weitere Genossenschaftsbanken. Als Verbundpartner ergänzt der Geno Broker das stationäre Beratungsgeschäft zahlreicher genossenschaftlicher Banken. Der Geno Broker wurde im Jahr 2015 als Spezialinstitut für Depotführung und Wertpapierhandel gegründet. Sitz ist Frankfurt am Main. Als reiner Online-Broker werden Wertpapier-Dienstleistungen angeboten. Dies erweitert das Angebot der genossenschaftlichen Partnerbanken auf digitaler Ebene. Voraussetzung für die Nutzung des Geno Brokers ist ein vorhandenes Girokonto bei einer solchen Partnerbank.

Der Geno Broker bietet zwei Depotmodelle an: „GENObasis Depot“ und „GENOprofi Depot“. Für alle Neukunden gilt zunächst das Depotmodell „GENObasis Depot“. Im Depotentgelt sind zehn Depotposten inklusive. Ab dem elften Depotkosten kommen zusätzlich 1,49 Euro pro Depotposten hinzu. Dieses zusätzlich „Postentgelt“ entfällt bei einer kostenpflichtigen Transaktion. Ab zwölf Börsentransaktionen in einem Kalenderjahr erfolgt eine Umstellung auf das kostengünstigere Depotmodell „GENOprofi Depot“. Zusätzlich gibt es noch das „meinDepot“, das ohne Jahresgebühr auskommt und hierbei findet die Ausführung von Transaktionen über Tradegate oder Quotrix statt.

Sehen wir uns zunächst das GENObasis Depot an. Bis inklusive zehn Depotposten ist die Verwahrung kostenfrei, wenn mindestens eine kostenpflichtige Börsentransaktion pro Quartal stattfindet. Findet keine Transaktion im Quartal statt, fallen für die ersten zehn Depotposten 0,05 Prozent des durchschnittlichen Depotvolumens an – mindestens 9,95 Euro und maximal 24,95 Euro. Diese Gebühr wird quartalsweise in Rechnung gestellt. Ab der elften Depotposition kommt eine weitere Gebühr von 1,49 Euro pro Posten und Quartal hinzu.

Das Depotmodell „GENOprofi Depot“ zieht keine Gebühren für die Führung nach sich.

Überblick Verrechnungskonto und Tagesgeld

Der Geno Broker bietet keine Kontoführung. Das Girokonto, welches als Verrechnungskonto dient, muss damit bei einer genossenschaftlichen Partnerbank geführt werden. Es gelten dann die entsprechenden Gebühren. Wer keine Bankverbindung bei einer genossenschaftlichen Partnerbank hat, kann ohnehin nicht Kunde des Geno Brokers werden. Wer ein Tagesgeldkonto wünscht, muss sich ebenfalls bei der Partnerbank über die Konditionen erkundigen oder sich bei einem Drittanbieter umsehen.