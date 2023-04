Die ING ist mit über 9,5 Millionen Kunden die größte Direktbank in Deutschland und verwaltet ein Vermögen von 1,352 Milliarden Euro (Stand: 2019). Die Bank ist eine 100-prozentige Tochter der ING Groep und unterhält rund 1.000 eigene Geldautomaten, die unter andern an Aral-Tankstellen und in größeren Einkaufszentren zu finden sind. Wir haben das ING ETF-Depot getestet!

Das ING ETF-Depot im Test Im Test haben wir das ING ETF-Depot analysiert. Verglichen wurden dabei die Gebühren, die Handelskosten, das Angebot und der Service. ING ETF-Depot Gebühren Die ING bietet zwei verschieden Depots an. Das Direkt-Depot ist das Standard-Wertpapierdepot. Zusätzlich wird ein Junior-Depot für Minderjährige angeboten. Hier können lediglich Produkte aus den Gruppen A bis inklusive C als Anlage für den Nachwuchs ausgewählt werden. Es handelt sich um Anleihen oder anleiheähnliche Produkte, Aktien oder aktienähnliche Produkte und sonstiges Fonds bzw. fondsähnliche Produkte. Über zehn inländischen Börsen und dem Direkthandel können rund 8.000 ETFs und Fonds gehandelt werden. Die ING bietet zusätzlich 550 Aktien-, mehr als 820 ETF- und über 650 Fonds-Sparpläne ab einem Euro an. Die Depotführung ist kostenfrei. Es fällt lediglich eine Ordergebühr von 4,90 Euro plus 0,25 Prozent vom Kurswert pro Auftrag an. Ein Depotübertrag kann bequem online durchgeführt werden.

Überblick: Verrechnungskonto und Tagesgeld Als Verrechnungskonto dient bei der ING das Standard-Girokonto. Die Kontoführung ist kostenfrei. Zusätzlich kann ein Tagesgeldkonto „Extra-Konto“ eröffnet werden. Hier erhalten ING-Kunden 0,30 Prozent pro Jahr Verzinsung.

Wertpapierhandel: ING ETF-Depot Kosten Eine Order kostet 4,90 Euro plus 0,25 Prozent vom Kurswert maximal jedoch 69,90 Euro. Dazu kommen eventuelle handelsplatzabhängige Zusatzkosten. Beim Direkthandel fallen keine Zusatzkosten an. Über Xetra, Stuttgart und Euwax fallen 1,90 Euro je Order an. Für den Handel über die Börsen Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover sind es 2,90 Euro. Bei ausländischen Handelsplätzen wird eine zusätzliche Gebühr von 14,90 Euro berechnet. Vormerkungen, Änderungen oder Streichungen eines Limits sind hingegen kostenfrei.

ING ETF-Depot Prämien und ETF-Aktionsangebote Derzeit werden keine gesonderten Aktionen angeboten.

Handelbare Produkte und Ordertypen Die ING bietet neben ETFs sämtliche Produktklassen wie Aktien, Anleihen, Optionsscheine und Zertifikate an. Für den Investor stehen für den Kauf und Verkauf der Produkte verschiedene Ordertypen zur Verfügung.

Sicherheit und Legitimation Die vom Gesetz vorgeschriebene Grundabsicherung von maximal 100.000 Euro pro Person wird durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) abgedeckt. Dies ist unabhängig davon, wie viele Konten die Person bei der ING führt und ob es sich dabei um Einzel- oder Gemeinschaftskonten handelt. Zusätzlich ist die ING dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen. Die Höhe der Einlagensicherung richtet sich nach dem Eigenkapital der jeweiligen Bank. Aufgrund der Eigenkapitalausstattung der ING sind über diesen Fonds die Einlagen jedes einzelnen Kunden bis zu 1,6 Milliarden Euro pro Kunde abgesichert. Die Legitimation kann entweder per Postident-Verfahren in einer Post-Filiale oder per Video-Chat gleich im Anschluss nach der Depoteröffnung online am PC, Tablet oder Smartphone durchgeführt werden. Die ING bietet zwei Freigabeverfahren an. Aufträge und Änderungen können im Internetbanking bzw. Mobile Banking und Brokerage problemlos mit der Banking-to-go-App (fünfstellige mobile PIN und per Face ID / Touch ID), PhotoTAN oder mit mittels iTAN-Verfahren freigegeben werden .

Service und zusätzliche Bankdienstleistungen Banking und Brokerage bietet die ING über verschiedene Kanäle an, entweder per Online-Banking per PC oder über die „ING Banking to go“-App für iOS und Android. Mit dieser App werden alle Konten bei der ING verwaltet. Der Kundenservice steht online über ein Kontaktformular oder per Telefon zur Verfügung. Der Wertpapier-Service ist sieben Tage die Woche von 7:30 Uhr bis 22 Uhr erreichbar. Erwähnenswert ist die Kooperation mit Scalable Capital. Hier können Anleger eine Online-Vermögensverwaltung abschließen. Der Einstiegsanlagebetrag beträgt 5.000 Euro. Die Jahresgebühr beträgt 0,75 Prozent vom verwalteten Vermögen. Zusätzlich kommen noch 0,25 Prozent pro Jahr an Gebühren für die genutzten ETFs hinzu. Diese sind aber bereits im Kurs der ETFs berücksichtigt. Neben der Online-Vermögensverwaltung werden 5 vorgefertigte ING Global Index Portfolios nach verschiedenen Risikoprofilen angeboten. Das defensivste Portfolio hat einen Anteil von 90 Prozent Anleihen und 10 Prozent Aktien. Im „Balanced“-Portfolio ist der Anteil gleichgewichtet. Das „aggressive“-Portfolio besteht aus 10 Prozent Anleihen und 90 Prozent Aktien. Die ING besitzt eine Vollbanklizenz und bietet zudem Sparbriefe, VL-Sparen sowie verschiedene Kredite an.

ING ETF-Depot Sparpläne Bei der ING können mehr als 820 ETFs mit einer dauerhaft reduzierten Ausführungsgebühr bespart werden. Zusätzlich können Aktien-Sparpläne auf 550 verschiedene Titel aus dem Dax und andere bekannte Global Player angelegt werden. Als Favoriten der ING – Kunden zählen etwa Daimler, Allianz, BASF und Apple. Grundsätzlich fallen 1,75 Prozent Gebühren vom Kurswert pro Ausführung für einen Aktiensparplan an. Mehr dazu erfährst du in unserem ING ETF-Sparplantest und ING Aktien-Sparplantest.

ING ETF-Depot im Vergleich

ING vergleichen mit: 1822direkt Angebot Depot Direkt-Depot 1822direkt-Aktiv-Depot Jahresgebühr 0,00 € 0,00 € Bedingung, unter der die Jahresgebühr entfällt — Mindestens 1 Trade oder Wertpapiersparplan im Quartal

Sonst 3,90 € p.m. bzw. 46,80 € p.a. Gebühren für Standardorder mit Volumen 500 € 6,15 € 9,90 € 1.000 € 7,40 € 9,90 € 5.000 € 17,40 € 17,40 € 10.000 € 29,90 € 29,90 € 20.000 € 54,90 € 54,90 € 50.000 € 69,90 € 54,90 € Leistungen Handelbare Produkte Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine Sparpläne besparbare Aktien 483 — besparbare ETFs 813 997 besparbare Investmentfonds 177 2.745 besparbare Zertifikate 6 13 Service Zugangswege Website, App Website, App, Telefon Verfügbare Tools - Chart-Analyse, Gattungs-Vergleiche, Top-Performer, Rendite-Rechner, Devisen-Rechner, Kursticker, Historische Kurse, Erbfallbewertung Kontoeröffnung (Ident-Verfahren) PostIdent, VideoIdent PostIdent, VideoIdent TAN-Verfahren PhotoTAN, iTAN QR-TAN plus Einlagensicherung 1,1 Milliarden Euro Kunden sind ohne betragsmäßige Begrenzung geschützt. Aktionsangebote Aktionen für Neukunden — 10 Free Trades, 50 % Order-Rabatt & 50 € Prämie Aktionen für Bestandskunden - Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten der Sparkassen in Deutschland mit der kostenlosen SparkassenCard und im europäischen Ausland (in Eurowährung) mit der optionalen Kreditkarte

Aktiv-Trader-Rabatt

Flat-Fee mit VanEck ETFs

Flat-Buy mit Deka-ETFs ETF-Aktionsangebote — 100 ETF-Sparpläne dauerhaft ohne Ausführungsgebühr Mehr Infos * Mehr Infos * Quelle: extraETF, Datenstand: 14.04.2023