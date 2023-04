Maxblue ist der Online-Broker der Deutschen Bank. Seit dem Jahr 2001 können Kunden über die Plattform Wertpapiere handeln. Die Investmentplattform gibt es jedoch bereits seit 1996, allerdings in den Anfangsjahren als Brokerage 24. Die Tochtergesellschaft der Deutschen Bank richtet sich an Selbstentscheider, die eine digitale Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Filial-Lösungen bevorzugen. Wir haben das Maxblue ETF-Depot getestet!

Das Maxblue ETF-Depot im Test

Im Test haben wir das Maxblue ETF-Depot analysiert. Verglichen wurden dabei die Gebühren, die Handelskosten, das Angebot und der Service.

Maxblue ETF-Depot Gebühren

Maxblue bietet standardmäßig ein Depot namens „Maxblue Depot“ an. Wer einen Sparplan führen möchte, tut dies über die Depotvariante „Maxblue Wertpapier Sparplan“. Das dazugehörige Verrechnungskonto ist kostenlos. Das gilt genauso für das Depot an sich. Die Depotjahresgebühr entfällt in jedem Fall. Es ist also nicht an eine Bedingung geknüpft.