Der Sparkassen Broker ist ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und deren zentraler Online-Broker. Als Verbundpartner ergänzt der Sparkassen Broker das stationäre Beratungsgeschäft der Sparkassen mit einem zielgruppenspezifischen Angebot im Direkt-Broker Segment. Der Service wird den Sparkassen sowie Endkunden angeboten. Gegründet wurde das Unternehmen 1999 zunächst als Pulsiv AG und wurde im April 2011 durch die Sparkassen-Organisation übernommen. Ein paar Monate später erfolgte mit dem Namen „Sparkassen Broker“ der erneute Markteintritt. Wir haben das S Broker ETF-Depot getestet!

Das S Broker ETF-Depot im Test Im Test haben wir das S Broker ETF-Depot analysiert. Verglichen wurden dabei die Gebühren, die Handelskosten, das Angebot und der Service. S Broker ETF-Depot Gebühren Der S Broker bietet neben dem Standard S Broker-Depot ein Depot für Minderjährige, ein Depot für volljährige Auszubildende sowie Studenten an. Als Abwicklungskonto dient in den meisten Fällen das Sparkassen-Girokonto. Sollte keines vorhanden sein, wird ein Abwicklungskonto beim S Broker kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Depotführung ist bei einer Transaktion pro Quartal oder einem Depotbestand über 10.000 Euro kostenfrei. Ansonsten fällt eine Jahresgebühr von 47,88 Euro an. Ein kostenfreier Depotwechsel kann lediglich über ein Formular postalisch beantragt werden.

Überblick Verrechnungskonto und Tagesgeld Der S Broker bietet zu dem Depot ein kostenfreies Verrechnungskonto an. Dieses dient als Abwicklungskonto für alle Transaktionen in Euro. Zusätzlich kann ein Währungskonto in verschiedenen Währungen wie US-Dollar, Britischer Pfund, Schweizer Franken oder Japanischer Yen kostenfrei eröffnet werden. Da der S Broker ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe ist, haben Sparkassen-Kunden mit einem Girokonto bei ihrer Sparkasse einen Vorteil. Sollte die Sparkasse bei diesem Service teilnehmen, kann das Girokonto zugleich als Abwicklungskonto genutzt werden. Ein zusätzliches Verrechnungskonto ist somit nicht notwendig. Um kurzfristig Geld zu parken, bietet der S Broker ein Tagesgeldkonto an. Dieses wird aktuell nicht verzinst.

Wertpapierhandel: S Broker ETF-Depot Kosten Eine reguläre Order beim S Broker kostet 4,99 Euro plus 0,25 Prozent vom Orderwert, jedoch mindestens 8,99 Euro und maximal 54,99 Euro. Zusätzlich fallen Handelsplatzentgelte an. Inländische Aufträge kosten 0,99 Euro pro Transaktion. Im Direkthandel sind es 0,49 Euro je Order. Für Käufe und Verkäufe bei einer der 29 ausländischen Börsen kommen 14,99 Euro je Auftrag hinzu. Der S Broker bietet Viel-Tradern ein Rabattmodell an. Ab 100 Transkationen (ohne Sparpläne) erhält der Kunde 10 Prozent auf die Orderentgelte, ab 250 Transaktionen sind es bereits 20 Prozent Nachlass. Mit mehr als 5.000 Transaktionen pro Jahr reduziert sich das Orderentgelt um 80 Prozent. Limits, Änderungen und Streichungen sind kostenfrei.

S Broker ETF-Depot Prämien und ETF-Aktionsangebote Für Neukunden bietet der S Broker günstigere Orderentgelte von 3,99 Euro für die ersten sechs Monate an.

Handelbare Produkte und Ordertypen Der S Broker bietet hier neben ETFs auch Aktien, Anleihen, Fonds, Anlagezertifikate, Hebelprodukte, Neuemissionen und CFDs an. Als Ordertypen stehen Limit, Stop Loss bzw. Buy, One Cancel the Other, Trailing Stop Loss und Stop-Buy- bzw. Stop-Loss-Limit zur Verfügung.

Sicherheit und Legitimation Zum 3. Juli 2015 ist in Deutschland das Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) in Kraft getreten. Die Sparkassen-Finanzgruppe hat sich dazu entschlossen, das bewährte Prinzip der Institutssicherung für alle angeschlossenen Institute fortzusetzen. So werden auch künftig die Geschäftsbeziehungen zu den Kunden wie vertraglich vereinbart fortgeführt und ein Einlagensicherungsfall vermieden. Seit seiner Gründung arbeitet dieses System erfolgreich: Bis heute ist bei keinem Institut der Sparkassen-Finanzgruppe eine Insolvenz eingetreten. Zusätzlich erfüllt das Sicherungssystem alle Anforderungen an ein gesetzliches Einlagensicherungssystem. In der gesetzlichen Einlagensicherung hat der Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen bis zu 100.000 Euro. Dafür maßgeblich ist das Einlagensicherungsgesetz (EinSiG). Die Legitimation kann mit PostIdent oder VideoIdent im Anschluss einer Depoteröffnung durchgeführt werden. Lediglich die Depoteröffnung von Minderjährigen kann nur per PostIdent erfolgen.

Service und zusätzliche Bankdienstleistungen Der S Broker bietet einen Kundenservice telefonisch sieben Tage die Woche, Montag bis Freitag von 08:00 bis 23:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 bis 19:00 Uhr an. Darüber hinaus steht eine gesonderte Akademie mit kostenfreien Webinaren und Online-Videos zur Verfügung. Zugleich werden Seminare angeboten. Für Neueinsteiger bietet der S Broker ein kostenfreies Demokonto an. Daneben steht eine kostenfreie App für iOS und Android zur Verfügung.

S Broker ETF-Depot Sparpläne Der S Broker bietet hier eine reiche Palette an Möglichkeiten an. Ab 50 Euro monatlich können mehr als 650 ETFs, gut 460 Investmentfonds, rund 480 Aktien und gut 165 Zertifikate bespart werden. Als Orderentgelt verlangt der S Broker 2,50 Prozent der Sparplanrate. ETF-Sparpläne auf Produkte von Xtrackers, Deka und UBS sind bis 500 Euro Sparrate derzeit kostenfrei. Neben Ansparplänen stellt der S Broker Auszahlpläne ab 10.000 Euro Einmalanlage mit einer Mindestauszahlrate von 50 Euro zur Verfügung. Dabei fallen 2,50 Prozent Orderentgelt pro Auszahlung an. Mehr dazu erfahren Sie in unserem S Broker ETF-Sparplantest.

S Broker ETF-Depot im Vergleich

S Broker vergleichen mit: 1822direkt Angebot Depot S Broker Direkt Depot 1822direkt-Aktiv-Depot Jahresgebühr 47,88 € 0,00 € Bedingung, unter der die Jahresgebühr entfällt Bei einer Transaktion (auch Sparpläne) im Quartal oder 10.000 Euro Vermögensbestand Mindestens 1 Trade oder Wertpapiersparplan im Quartal

Sonst 3,90 € p.m. bzw. 46,80 € p.a. Gebühren für Standardorder mit Volumen 500 € 8,99 € 9,90 € 1.000 € 8,99 € 9,90 € 5.000 € 17,49 € 17,40 € 10.000 € 29,99 € 29,90 € 20.000 € 54,99 € 54,90 € 50.000 € 54,99 € 54,90 € Leistungen Handelbare Produkte Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine, CFDs Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine Sparpläne besparbare Aktien 480 — besparbare ETFs 730 997 besparbare Investmentfonds 462 2.745 besparbare Zertifikate 166 13 Service Zugangswege Website, App Website, App, Telefon Verfügbare Tools Aktienmonitor, Technische Analyse, Chartanalysetool Chart-Analyse, Gattungs-Vergleiche, Top-Performer, Rendite-Rechner, Devisen-Rechner, Kursticker, Historische Kurse, Erbfallbewertung Kontoeröffnung (Ident-Verfahren) PostIdent, S Ident (über die Sparkasse) PostIdent, VideoIdent TAN-Verfahren iTAN, Session-TAN QR-TAN plus Einlagensicherung unbegrenzt Kunden sind ohne betragsmäßige Begrenzung geschützt. Aktionsangebote Aktionen für Neukunden Für 3,99 € pro Order 6 Monate lang handeln

Vergünstigte DSW-Mitgliedschaft 10 Free Trades, 50 % Order-Rabatt & 50 € Prämie Aktionen für Bestandskunden - Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten der Sparkassen in Deutschland mit der kostenlosen SparkassenCard und im europäischen Ausland (in Eurowährung) mit der optionalen Kreditkarte

Aktiv-Trader-Rabatt

Flat-Fee mit VanEck ETFs

Flat-Buy mit Deka-ETFs ETF-Aktionsangebote Alle Deka ETFs bis zu einer Sparrate von 500 Euro ohne Orderentgelt im Sparplan (Änderungen möglich) 100 ETF-Sparpläne dauerhaft ohne Ausführungsgebühr Mehr Infos * Mehr Infos * Quelle: extraETF, Datenstand: 14.04.2023