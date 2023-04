Scalable Capital Broker ETF-Depot im Test

Kunden können über den Scalable Capital Broker mehr als 1.900 ETFs, über 6.000 Aktien, mehr als 2.000 Investmentfonds und die großen Kryptowährungen zu je 0,99 Euro bzw. in den „PRIME Broker“-Modellen sogar komplett gebührenfrei handeln. Der Handel erfolgt über die Börsenplätze Gettex als auch über Xetra. Außerdem lassen sich mehr als 300.000 Derivate der drei Partner Goldman Sachs, HSBC und Hypovereinsbank onemarkets handeln. Im Übrigen: Mit Scalable Crypto können Anleger bequem und sicher in Kryptowährungen investieren. Partner hierfür ist CoinShares.

Scalable Capital ist bereits seit längerer Zeit als Robo-Advisor aktiv und in diesem Segment der größte Anbieter in Deutschland. Nun können Kunden über den Anbieter auch Aktien, ETFs und Fonds handeln – und zwar zu äußerst attraktiven Konditionen.

Die Modelle „ PRIME Broker “ und „ PRIME Broker flex “ kosten 2,99 Euro bzw. 4,99 Euro pro Monat. Wobei beim Modell „PRIME Broker“ die Kosten auf einmal – also 35,88 Euro – in Rechnung gestellt werden. Das Modell „PRIME Broker flex“ ist dafür monatlich kündbar. Im Rahmen dieser Preismodelle werden sämtliche Wertpapiertransaktionen ohne Mindestordervolumen und auch sämtliche ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne ab einem Euro Sparrate gebührenfrei ausgeführt. Bei den „PRIME“-Varianten sind auch sonstige Wertpapierkäufe gebührenfrei.

Das Scalable Capital Depot ermöglicht Ihnen den Handel (Kaufen/Verkaufen) von bestimmten Wertpapieren am Handelsplatz Gettex, dem Handelssystem der Bayerischen Börse, sowie Xetra. Unabhängig vom Handelsvolumen beträgt die Orderprovision in der „Free“-Variante bei allen Transaktionen 0,99 Euro.

Anleger können aktuell rund 6.000 deutsche und internationale Aktien sowie rund 2.000 Investmentfonds und rund 1.900 ETF handeln. Das Angebote an Derivaten ist groß. So können Kunden des Scalable Brokers mehr als 300.000 Derivate von Goldman Sachs, HSBC und HypoVereinsbank onemarkets handeln. Als Ordertypen sind Billigst- und Bestens-Aufträge, Stopp-Loss und Start-Buy und reguläre Limit-Aufträge möglich.

Sicherheit und Legitimation

Scalable Capital wird von der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beaufsichtigt. Die Depotführung erfolgt von der Baaderbank in München. Die Depoteröffnung ist gebührenfrei und erfolgt per Videoident. App- sowie Web-Zugang erfolgen per Benutzername und Passwort. Ein- und Auszahlungen gehen immer gegen das Referenzkonto. Dieses Referenzkonto kann nur durch Zwei-Faktor-Authentifizierung in der iOS- bzw. Android-App geändert werden.