Smartbroker ETF-Depot im Test

Der Smartbroker bietet zudem ein attraktives Preismodell im Bereich der Sparpläne. So werden klassische Investmentfonds mit einem Rabatt von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag abgerechnet. ETFs, Zertifikate oder Aktien werden im Sparplan mit einer Gebühr von 0,20 Prozent, mindestens 0,80 Euro pro Ausführung abgerechnet.

Die Orderkosten des Smartbrokers sind sehr günstig – das Preismodell einfach und transparent. So werden bei jeder Transaktion Orderkosten von vier Euro berechnet. Zusätzlich zu den zuvor aufgeführten Transaktionsentgelten reicht der Broker Fremdkosten wie z. B. Börsenplatzentgelte eins zu eins weiter. Zudem ist der Handel von Wertpapieren ab 500 Euro Kurswert bei Gettex für 0 Euro und bei L&S Exchange für einen Euro möglich. Weitere Gebühren für Limitierung, Streichung, Nichtausführung oder Änderung einer Order werden nicht erhoben.

Anleger können über den Smartbroker alle in Deutschland handelbaren Wertpapiere handeln. Zudem steht ein Angebot von rund 18.000 deutschen und internationalen Investmentfonds zur Verfügung. Im Rahmen eines Sparplans können mehr als 1.400 Investmentfonds, über 600 ETFs, gut 100 Aktien und 13 ETCs angespart werden. Nicht im Angebot sind CFDs, Futures, Optionen und der Forexhandel.

Das Depot wird von der DAB BNP Paribas geführt. Mit seinem Hauptsitz in Berlin unterliegt der Smartbroker der deutschen Bankenaufsicht (Bafin) und garantiert eine Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro. Darüber hinaus unterliegen die Einlagen auch dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds – somit sind Einlagen in Höhe bis zu 90 Mio. Euro je Kunde geschützt.

Neben persönlichen Daten werden dabei auch die Steueridentifikationsnummer sowie Angaben zur Steuerpflicht abgefragt. Bei Österreichern und Schweizern ist aus steuerlichen Gründen ein unterschriebenes FATCA-Formular sowie die Vorlage einer amtlichen Meldebescheinigung, die nicht älter als drei Monate alt ist, Voraussetzung für eine Kontoeröffnung. Sie muss per Postweg an den Anbieter gesandt werden.

Eine Kontoeröffnung erfolgt online in fünf Schritten und dauert rund fünf Minuten.

Smartbroker ETF-Depot Sparpläne

Insgesamt bietet der Broker rund 600 sparplanfähige ETFs an, darunter sind derzeit rund 25 ETFs kostenlos besparbar. Ansonsten wird für die Ausführung eine Ordergebühr von 0,20 Prozent (mindestens 0,80 Euro) erhoben. Ab 25 Euro bis maximal 3.000 Euro sind regelmäßige Einzahlungen per Sparplan möglich. Anleger können wählen zwischen einem monatlichen, zweimonatlichen, viertel- und halbjährlichen Ausführungsintervall. Mögliche Ausführungstage sind dabei jeweils zu Monatsbeginn (1. eines jeden Monats) oder zur Monatsmitte (15. eines jeden Monats). Änderungen und der Einzug per Lastschrift sind möglich.

Die Ausführung von ETF-Sparplänen erfolgt am jeweiligen Handelstag um 9:15 Uhr über Lang & Schwarz.