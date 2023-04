Die Targobank gehört zur französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel. Der Unternehmenssitz ist in Düsseldorf. Das 1926 gegründete Institut beschäftigt heute mehr als 7.000 Mitarbeiter, die in etwa vier Millionen Kunden betreuen. Das Geldhaus ist mit 350 Standorten in bundesweit 200 Städten vertreten. Neben der physischen Präsenz konzentriert sich die Targobank auch auf den Online-Kanal. Wir haben das Online-ETF-Depot der Targobank getestet!

Das Targobank ETF-Depot im Test Im Test haben wir das Targobank ETF-Depot analysiert. Verglichen wurden dabei die Gebühren, die Handelskosten, das Angebot und der Service. Targobank ETF-Depot Gebühren Das Institut bietet für online-affine Kunden das „Direkt-Depot“ an. Daneben gibt es noch die Varianten „Klassik-Depot“ sowie „Plus-Depot“. In unserem Test beleuchten wir jedoch das Standard-Online-Depot „Direkt-Depot“. Für die Depotverwaltung fällt durch die Nutzung des Online-Postfachs keine Gebühr an. Das entsprechende Online-Girokonto, welches als Verrechnungskonto dient, ist ebenfalls kostenlos. Voraussetzung dafür ist ein monatlicher Gehaltseingang von mindestens 600 Euro. Wichtig festzustellen ist, dass diese Ausführungen lediglich für die Online-Varianten gelten. So können etwa für ein anderes Depotmodell monatlich 2,50 Euro anfallen.

Überblick Verrechnungskonto und Tagesgeld Die Targobank bietet ein normales Verrechnungskonto an. Daneben können Kunden auch ein Girokonto eröffnen, welches jedoch nur online und auch nur dann bei einem monatlichen Gehaltseingang ab 600 Euro kostenlos ist. Vorsicht: Das Premium-Konto schlägt mit monatlich 12,95 Euro zu Buche (155,40 Euro im Jahr), sofern der Gehaltseingang geringer als 3.000 Euro ist. Das angebotene Tagesgeld-Konto bietet zum Betrachtungszeitpunkt keine Verzinsung. Einlagen sind durch die gesetzliche deutsche Einlagensicherung und dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverband deutscher Banken abgesichert bis circa 405 Millionen Euro gesichert.

Wertpapierhandel: Targobank ETF-Depot Kosten Wer seine Order via Internet abgibt, zahlt eine Orderprovision in Höhe von 0,25 Prozent. Mindestens werden dabei 8,90 Euro in Rechnung gestellt, maximal 34,90 Euro. Diese Preise gelten auch für Telefon-Banking mittels Sprachcomputer. Wer dagegen lieber einen Mitarbeiter am Hörer haben will, zahlt wie in der Filiale, 0,50 Prozent des Kurswerts an Odergebühren, mindestens 34,90 Euro. Unabhängig vom Ausführungsweg fallen über die elektronische Plattform Xetra (Inland) zwei Euro an. Bei allen sonstigen inländischen Parkettbörsen erhöht sich der Betrag auf 3,50 Euro.

Targobank ETF-Depot Prämien und ETF-Aktionsangebote Es gibt eine Aktion zum Klassik Depot: Es winken bis zu 5.000 Euro Geldprämie bei Depotüberträgen von mindestens 7.000 Euro. Die Prämie beträgt 0,75 Prozent des Kurswertes der sich unter den übertragenen Wertpapieren befindenden Anteile an Investmentfonds. Daneben gibt es bei einem Depotübertrag von mindestens 7.000 Euro immerhin einen Tagesgeldzins von einem Prozent für ein Jahr.

Handelbare Produkte und Ordertypen Bei der Targobank können Kunden neben ETFs sämtliche klassische Produkte wie Aktien, Anleihen und Fonds handeln. Aber auch Optionsscheine, Zertifikate und Forex stehen den Anlegern zur Verfügung. Selbstverständlich können auch Neuemissionen gezeichnet werden. Es stehen die üblichen Ordertypen zur Verfügung. So gibt es bei Käufen bzw. Verkäufen die Möglichkeit ein Limit zu setzen. Bei Käufen gibt es zudem die Option des Stop Buys, bei Verkäufen entsprechend die Variante Stop Loss. Limitänderungen und Orderstreichungen sind gebührenfrei möglich.

Sicherheit und Legitimation Die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung bis zu einer Höhe von maximal 100.000 Euro pro Person besteht auch bei der Targobank. Hinzu kommt eine Absicherung in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. Ein Depot bei der Targobank lässt sich sehr einfach eröffnen. Entweder ganz normal über das PostIdent-Verfahren bei einer Postfiliale Ihrer Wahl. Dort bringen Sie die ausgedruckten Eröffnungsunterlagen einfach mit. Oder aber noch einfacher und schneller über die Soforteröffnung. Die Identität wird dann online per Video-Legitimation am Computer, Smartphone oder Tablet festgestellt (Video-Ident). Dafür benötigen Sie nur einen gültigen Personalausweis bzw. Reisepass. Als Tan-Verfahren stehen PushTAN, mobileTAN sowie PhotoTAN zur Verfügung.

Service und zusätzliche Bankdienstleistungen Im Servicebereich hat die Targobank viel zu bieten. Es stehen sämtliche Zugangswege zur Verfügung (Internet, Telefon, App, Filiale, Fax). Die Targobank veröffentlicht ein eigenes elektronisches Magazin, welches als Newsletter abonniert werden kann. Der Kundenservice ist über Telefon, E-Mail, Fax, Brief und in der Geschäftsstelle erreichbar. Telefon-Banking ist grundsätzlich von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 22:00 Uhr möglich. Telefon-Banking über das Sprachportal ist dagegen stets möglich. Darüber hinaus sind interessante Tools wie beispielsweise ein Profi-Chart, Tai Pan, Watchlist, Chartvergleich sowie der Börsenkalender bei der Targobank verfügbar.

Targobank ETF-Depot Sparpläne Bei Aktien- und ETF-Sparplänen fallen pro Ausführung 2,50 Prozent des Ordervolumens an Gebühren an. Die Mindestgebühr liegt bei 1,50 Euro. Die Obergrenze beträgt drei Euro. Bei Investmentfonds fällt nur der Ausgabeaufschlag an. Mehr als 5.500 sparplanfähige Investmentfonds stehen zur Verfügung. Kostenfreie ETF-Sparpläne, wie es bei vielen Konkurrenten üblich ist, sucht man bei der Targobank vergeblich. Die Anzahl sparplanfähiger ETFs ist mit etwa 70 Aktien- und 20 Anleihen-ETFs aber ausreichend. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Targobank ETF-Sparplantest.

Targobank ETF-Depot im Vergleich

Targobank vergleichen mit: 1822direkt Angebot Depot Direkt-Depot 1822direkt-Aktiv-Depot Jahresgebühr 0,00 € 0,00 € Bedingung, unter der die Jahresgebühr entfällt Kostenlose Depotführung bei Nutzung des Online-Postfaches oder ab einem Gesamtguthaben bei der Targobank von mindestens 50.000 €, sonst 2,50 € pro Monat. Mindestens 1 Trade oder Wertpapiersparplan im Quartal

Sonst 3,90 € p.m. bzw. 46,80 € p.a. Gebühren für Standardorder mit Volumen 500 € 8,90 € 9,90 € 1.000 € 8,90 € 9,90 € 5.000 € 12,50 € 17,40 € 10.000 € 25,00 € 29,90 € 20.000 € 34,90 € 54,90 € 50.000 € 34,90 € 54,90 € Leistungen Handelbare Produkte Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Zertifikate, Optionsscheine Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine Sparpläne besparbare Aktien 58 — besparbare ETFs 97 997 besparbare Investmentfonds 5.650 2.745 besparbare Zertifikate — 13 Service Zugangswege Website, App, Telefon, Filiale, Fax Website, App, Telefon Verfügbare Tools ProfiChart, Tai Pan, Watchlist, Chartvergleich, Börsenkalender Chart-Analyse, Gattungs-Vergleiche, Top-Performer, Rendite-Rechner, Devisen-Rechner, Kursticker, Historische Kurse, Erbfallbewertung Kontoeröffnung (Ident-Verfahren) VideoIdent, PostIdent PostIdent, VideoIdent TAN-Verfahren PushTAN, mobileTAN, PhotoTAN QR-TAN plus Einlagensicherung 274.591.000 € pro Kunde Kunden sind ohne betragsmäßige Begrenzung geschützt. Aktionsangebote Aktionen für Neukunden Aktionszins von 1,00 % p.a. für Tagesgeldanlagen bis max. 40.000 € bei einem Depotübertrag in das Klassik-Depot von mind. 7.000 € bis max. 40.000 €

10 Free-Trades im ersten Jahr

Depotwechselprämie 10 Free Trades, 50 % Order-Rabatt & 50 € Prämie Aktionen für Bestandskunden Flatfee von 4,90 € pro Trade für ausgewählte Produkte (Aktienanleihen, Bonus- u. Discount-Zertifikate, Hebelprodukte) mit ausgewählten Handelspartnern (Commerzbank, Vontobel). 10 Top-Performer-Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten der Sparkassen in Deutschland mit der kostenlosen SparkassenCard und im europäischen Ausland (in Eurowährung) mit der optionalen Kreditkarte

Aktiv-Trader-Rabatt

Flat-Fee mit VanEck ETFs

Flat-Buy mit Deka-ETFs ETF-Aktionsangebote — 100 ETF-Sparpläne dauerhaft ohne Ausführungsgebühr Mehr Infos * Mehr Infos * Quelle: extraETF, Datenstand: 14.04.2023