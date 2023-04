Trade Republic ETF-Depot im Test

Trade Republic ist seit 2019 auf dem Markt. Das Berliner Fintech gilt wegen seiner vergleichsweise günstigen und mitunter kostenlosen Angeboten als sogenannter Discount-Broker, oder auch als Smartphone-Broker, da Anleger Finanzgeschäfte ohne Provision via Smartphone abwickeln können. Es wird eine Desktop-Variante angeboten.

Pro Handelsgeschäft wird lediglich eine Kostenpauschale von einem Euro für die Abwicklung erhoben. Anleger können mehr als 7.500 internationale Aktien und ETFs sowie tausende Derivate von Citi, Société Générale und HSBC handeln. Auch der Handel mit Kryptowährungen ist möglich. Dazu zählen unter anderem Aave (AAVE), Algorand (ALGO), Avalanche (AVAX), Axie Infinity (AXS), Bancor (BNT), Basic Attention TokenBAT (BAT), Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), ChilizCHZ (CHZ), Compound (COMP), Curve DAO TokenCRV (CRV), Enjin Coin (ENJ), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Maker (MKR), OMG Network (OMG), Polkadot, Polygon (MATIC), Solana, Stellar (XLM), SushiSwap (SUSHI), Synthetix (SNX), The Graph (GRT), Uniswap (UNI), XRP (XRP), Yearn.finance (YFI), 0x (ZRX) und 1inch Network (1INCH). Mehr als 2.500 Aktien und 2.200 ETFs können zudem dauerhaft kostenfrei bespart werden. Der Handel erfolgt per App. Kooperationspartner dafür sind die Berliner Solarisbank sowie HSBC Deutschland, die für die Abwicklung der Orders sorgen. Als elektronischer Handelsplatz dient die Börse Hamburg. Mit ihrem Hauptsitz in Berlin unterliegt Trade Republic der deutschen Bankenaufsicht (Bafin) und garantiert eine Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro. Wir haben das Trade Republic ETF-Depot getestet!