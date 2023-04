Vanguard ist etwas anders als andere Vermögensverwalter: Denn Vanguard hat genossenschaftliche Wurzeln in den USA und ist nicht börsennotiert. 1975 legte Vanguard-Gründer John C. Bogle den ersten Indexfonds für Privatanleger auf. Er verschaffte ihnen damit Zugang zu passiven, kosteneffizienten Geldanlagen. Neben dem ETF-Angebot bietet Vanguard auch einen Broker an. Wir haben das Vanguard Invest Direkt ETF-Depot getestet!

de.extraetf.com Angebot Kosten Service Die bekannte ETF-Anbieter Vanguard offeriert auch einen Broker. Das Angebot richtet sich an passive Investoren, die auf ETFs oder Indexfonds setzen möchten. Insgesamt ist das Broker-Angebot transparent und gerade bei höheren Ordersummen relativ günstig. Neben der angeschlossenen digitalen Vermögensverwaltung werden zusätzlich vorgefertigte ETF-Portfolios für den langfristigen Vermögensaufbau angeboten. Gesamtnote SEHR GUT Vanguard Invest Direkt

Das Vanguard Invest Direkt ETF-Depot im Test Im Test haben wir das Vanguard Broker ETF-Depot analysiert. Verglichen haben wir dabei die Gebühren, die Handelskosten, das Angebot und den Service. Vanguard Direkt: Gebühren des ETF-Depots Vanguard bietet das „Vanguard Invest Direkt“-Depot an. Darüber können Privatanleger zahlreiche Vanguard-ETFs und Indexfonds erwerben. Bei Indexfonds entfällt der Spread, da diese nicht an der Börse gehandelt werden. Es fällt keine Jahresgebühr an. Auch Dividendenzahlungen sind kostenlos. Der Handel erfolgt über Xetra. Die Standardgebühr beträgt je Transaktion sieben Euro. Die Mindestordergröße liegt bei 25 Euro. ETF-Sparpläne lassen sich kostenfrei führen. Mit Vanguard Invest können auch Indexfonds ab 25 Euro bespart werden. Die Sparplanausführungen erfolgen monatlich.

Depot Ja (mehr Infos *) Jahresgebühr 0,00 € Bedingung, unter der die Jahres­gebühr entfällt - Kostenloser Depotwechsel Nein Spezialdepots Nein Sonstige Anmerkungen -

Überblick: Verrechnungskonto und Tagesgeld Als Verrechnungskonto dient das Girokonto bei der Hausbank. Auch ein Tagesgeld-Konto wird derzeit nicht angeboten.

Verrechnungskonto Girokonto des Anlegers Jahresgebühr Kostenlos Verzinsung Tagesgeld Nein Girokonten Nein Sonstige Anmerkungen —

Wertpapierhandel: Vanguard-ETF-Depot Kosten Eine Order kostet pauschal sieben Euro. Somit sind gerade hohe Ordervolumina relativ günstig. Der Handel erfolgt über Xetra. Andere Börsenplätze werden nicht angeboten, was jedoch kein Problem darstellt. Es fällt weder eine Gebühr für die Streichung, die Nichtausführung oder die Änderung einer Order an.

Standardgebühr für Aktienorder im Inland (ohne börsen­platz­abhängige Entgelte) 7,00 € Order International ab Sonstige Gebühren Keine weiteren Gebühren Gebühr für Limitierung, Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order kostenfrei angeschlossene Börsenplätze in Deutschland 1 ausländische Börsenplätze — Außerbörslicher Handel Nein Handelspartner für außerbörslichen Handel (Direkthandel) —

Vanguard-ETF-Depot Prämien und ETF-Aktionsangebote Der Anbieter wird voraussichtlich nie Aktionsangebote haben. Ziel sei es hier dauerhaft kostengünstig, fair und transparent zu sein. Eine temporäre Rabattaktion könne zu unüberlegten Handlungen führen, die nicht im Sinne der Anlageziele sind. Dementsprechend verzichte man komplett darauf.

Aktionen für Neukunden — Aktionen für Bestandskunden - ETF-Aktionsangebote —

Handelbare Produkte und Ordertypen Vanguard Direkt bietet ein klar strukturiertes Angebot für passiv-orientierte Anleger. So werden Vanguard-ETFs sowie Indexfonds angeboten. Der große Vorteil ist, dass Anleger mit dem Vanguard Invest Direkt Depot auch Zugang zu den Vanguard Indexfonds erhalten, für die sonst sehr hohe Anlagesummen erforderlich sind. Ein Beispiel ist etwa ein Indexfonds auf Small Cap Unternehmen weltweit, bei dem die Mindestanlage sonst eine Million Euro beträgt. Für Privatanleger dürften aber in erster Linie ETFs interessant sein. Für den Investor steht für den Kauf und den Verkauf der Produkte die Market-Order zur Verfügung. Der Handel kann über Desktop, Tablet, Smartphone oder per App geschehen. In Zukunft wird es in Sachen ETFs in Zukunft voraussichtlich nur sehr selten neue ETFs und Indexfonds geben. Ein Großteil der neu aufgelegten Fonds sind Themenfonds. Die Überlebensrate solcher Themenfonds liege bei einem Anlagehorizont von zehn Jahren bei weniger als 50 Prozent. Trendige Themenfonds mit konzentriertem Anlageuniversum – von landwirtschaftlichen Erzeugnissen über künstliche Intelligenz und Blockchain bis zu Biotechnologie – würden vielleicht mehr Anlegerinnen und Anleger zu Vanguard „locken“. Aber das stehe der Vanguard-Philosophie entgegen. Bei Vanguard setze man lieber auf eine breite Streuung und eine ausgewogene, zielorientierte Geldanlage.

Aktien Neuemissionen zeichnen Anleihen Fonds Stop-Loss ETFs Start-Buy ETCs Trailing Stop-Loss Zertifikate Next-Order Optionsscheine One-cancels-other CFDs Forex Futures Optionen

Sicherheit und Legitimation Wertpapiere sind sogenanntes Sondervermögen und somit nicht Teil der Bilanz von Vanguard. Die Trennung der Kundengelder vom eigenen Vermögen von Vanguard bedeutet, dass im unwahrscheinlichen Fall der Insolvenz von Vanguard ein Insolvenzverwalter in der Lage wäre, die von den Anlegern gehaltenen Vermögenswerte zu identifizieren. So kann sichergestellt werden, dass sie so schnell wie möglich an diese zurückgegeben oder zu einem anderen Anbieter übertragen werden. Die Legitimation erfolgt per Videoident-Verfahren, Postident wird zum Betrachtungszeitpunkt nicht angeboten.

Einlagensicherung 100.000 € Kontoeröffnung (Ident-Verfahren) VideoIdent TAN-Verfahren mobileTAN

Service und zusätzliche Bankdienstleistungen Brokerage bietet Vanguard über verschiedene Kanäle an, entweder per Desktop, Tablet, Smartphone oder App (iOS und Android). Der Kundenservice steht über Telefon und Rückruf-Service zur Verfügung. Erwähnenswert ist auch, dass Vanguard außerdem eine digitale Vermögensverwaltung anbietet. Die Mindestanlagesumme beträgt hierbei 5.000 Euro. Die Servicegebühr liegt bei 0,65 Prozent im Jahr. Die Produktkosten fallen mit 0,15 Prozent eher gering aus. Neben der Online-Vermögensverwaltung werden vorgefertigte Portfolios mit Aktienquoten von 20 bis 80 Prozent angeboten. Ein Depotwechsel ist aktuell nicht möglich, aber in Arbeit.

Zugangswege Website, App Gemeinschaftsdepot Nein Persönliche Beratung Ja Kundenchat Nein Seminare Ja Verfügbare Tools — Software für professionellen Handel Nein kostenlose Realtime-Kurse Nein Demokonto Nein App iOS, Android

Vanguard-ETF-Depot Sparpläne Bei Vanguard können Kunden hauseigene ETFs kostenlos besparen. Damit entfällt bei ETF-Sparplänen die Pauschalgebühr, die bei herkömmlichen Transaktionen anfällt.

Sparplanausführung 0,00 € besparbare ETFs 51 …davon als Aktions-ETF 51 besparbare Investmentfonds 27 …davon mit Rabatt — …davon mit 100% Rabatt 27 besparbare Aktien — besparbare Zertifikate —

Vanguard-ETF-Depot im Vergleich

Vanguard Invest Direkt vergleichen mit: 1822direkt Angebot Depot Vanguard Invest Direkt 1822direkt-Aktiv-Depot Jahresgebühr 0,00 € 0,00 € Bedingung, unter der die Jahresgebühr entfällt - Mindestens 1 Trade oder Wertpapiersparplan im Quartal

Sonst 3,90 € p.m. bzw. 46,80 € p.a. Gebühren für Standardorder mit Volumen 500 € 7,00 € 9,90 € 1.000 € 7,00 € 9,90 € 5.000 € 7,00 € 17,40 € 10.000 € 7,00 € 29,90 € 20.000 € 7,00 € 54,90 € 50.000 € 7,00 € 54,90 € Leistungen Handelbare Produkte Fonds, ETFs Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine Sparpläne besparbare Aktien — — besparbare ETFs 51 997 besparbare Investmentfonds 27 2.745 besparbare Zertifikate — 13 Service Zugangswege Website, App Website, App, Telefon Verfügbare Tools — Chart-Analyse, Gattungs-Vergleiche, Top-Performer, Rendite-Rechner, Devisen-Rechner, Kursticker, Historische Kurse, Erbfallbewertung Kontoeröffnung (Ident-Verfahren) VideoIdent PostIdent, VideoIdent TAN-Verfahren mobileTAN QR-TAN plus Einlagensicherung 100.000 € Kunden sind ohne betragsmäßige Begrenzung geschützt. Aktionsangebote Aktionen für Neukunden — 10 Free Trades, 50 % Order-Rabatt & 50 € Prämie Aktionen für Bestandskunden - Kostenlose Bargeldversorgung an allen Geldautomaten der Sparkassen in Deutschland mit der kostenlosen SparkassenCard und im europäischen Ausland (in Eurowährung) mit der optionalen Kreditkarte

Aktiv-Trader-Rabatt

Flat-Fee mit VanEck ETFs

Flat-Buy mit Deka-ETFs ETF-Aktionsangebote — 100 ETF-Sparpläne dauerhaft ohne Ausführungsgebühr Mehr Infos * Mehr Infos * Quelle: extraETF, Datenstand: 12.04.2023