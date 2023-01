Die Consorsbank ist eine Online‑Bank mit Sitz in Nürnberg. Sie ist eine Tochtergesellschaft der französischen BNP Paribas. Die Consorsbank bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Kreditkarten, Wertpapierhandel, Sparpläne und Versicherungen an. Sie hat ihren Schwerpunkt allerdings im Bereich Wertpapierhandel und ist besonders für ihre Handelsplattform und Tools bekannt.