Finanzen.net Zero ist ein Angebot von Finanzen.net, einem der führenden Finanzportale in Deutschland. Finanzen.net Zero bietet Anlegenden die Möglichkeit, kostenlos in Aktien und ETFs zu investieren. Es richtet sich insbesondere an Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind und keine hohen Gebühren zahlen möchten. Mit Finanzen.net Zero können Anlegerinnen und Anleger über eine mobile App und eine Webplattform kostenlos Aktien und ETFs kaufen und verkaufen. Es gibt keine monatlichen oder jährlichen Gebühren und es fallen auch keine Transaktionskosten an.