Der GENO Broker ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der DZ BANK AG ‑ dem Zentralinstitut von über 800 Genossenschaftsbanken mit mehr als 30 Millionen Kunden. Der GENO Broker wurde 2015 als Spezialinstitut für Depotführung und Wertpapierhandel gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Als reiner Online‑Broker bietet er Wertpapierdienstleistungen an und ergänzt damit in enger Zusammenarbeit das Angebot der genossenschaftlichen Partnerbanken.