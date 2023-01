Bei Scalable Capital sind ETF‑Sparpläne kostenfrei. Es fällt im FREE Broker Preismodell auch keine fixe Jahresgebühr an. Dafür kosten reguläre Wertpapiertransaktionen 0,99 Euro. In den Preismodellen PRIME Broker und PRIME Broker Flex sind Wertpapiertransaktionen auch kostenfrei. Dafür fällt eine monatliche Gebühr von 2,99 Euro (bzw. 35,88 Euro pro Jahr) bzw. 4,99 Euro an.