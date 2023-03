Bester Krypto-Broker: Vergleich und Test

* In den Ordergebühren ist die Differenz von An- und Verkaufskurs (Spread) nicht berücksichtigt. ** Berechnung auf Basis eines durchschnittlichen Spreads. Bitte beachte, dass der Spread je nach Handelszeit und Kryptowährung deutlich abweichen kann. *** Kryptoinvestitionen werden von eToro (Europe) Ltd. angeboten und die Verwahrung wird von eToro Germany GmbH bereitgestellt. Ihr Kapital ist gefährdet. 81% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Nach dem eifrigen Studieren unseres Krypto-Broker-Vergleichs überlegen Sie nun vielleicht auch, einen Teil Ihres Vermögens in Kryptowährungen fließen zu lassen. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir einige Anbieter getestet, die auf unterschiedliche Weise den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen. Da die Angebote teilweise verschieden gestrickt sind, gibt es nicht den einen Anbieter, der alle überragt, vielmehr muss man sagen – so abgedroschen es klingen mag: Es kommt immer darauf an.

Doch Sie werden auf jeden Fall den für Sie passenden Anbieter finden. Wichtig sind uns beim Testen die gleichgewichteten Kategorien: Angebot, Kosten und Nutzerfreundlichkeit.

So testen wir die Krypto-Broker

Unser Analyse-Team hat ausgewählte deutsche Kryptohandelsplattformen hinsichtlich ihres Angebots, der Kosten und der Nutzerfreundlichkeit unter die Lupe genommen. Diese drei Kriterien wurden hinsichtlich der Bewertung in unserem Test allesamt gleichgewichtet.

Angebot

Ein guter Kryptohandelspartner sollte ein reichhaltiges Angebot haben. Natürlich ist der Bitcoin Standard. Doch wie viele weitere Kryptowährungen hält eine Handelsplattform noch parat? Oder welche Ordervolumina sind möglich? Das sind etwa Fragen, die uns beim Angebot wichtig waren.

Kosten

Was nützt das beste Angebot, wenn die Kosten nicht stimmen? Richtig, nicht viel. Somit waren für uns auch die Kosten entscheidend. Doch Vorsicht, denn hier unterscheiden sich die Herangehensweisen. Leben die einen Anbieter eher von Transaktionsgebühren, sind es bei anderen die Spreads.

Nutzerfreundlichkeit

Die Nutzerfreundlichkeit rundet den Test ab. Ein Kriterium, das sich Anleger immer wieder wünschen, ist etwa die Verfügbarkeit einer Desktop-Ansicht.

Krypto-Broker Test: Angebot, Kosten und Nutzerfreundlichkeit

Das Angebot der Krypto-Broker

Da der Markt deutschsprachiger Kryptohandelsplattformen noch recht jung ist, ist das Angebot an handelbaren Kryptowährungen noch eingeschränkt. Zugang zu den beiden großen digitalen Währungen Bitcoin und Ethereum ist aber Standard. Ein besonders reichhaltiges Angebot haben Trade Republic, Coindex, Justtrade und eToro. Beim Mindestordervolumen nehmen sich die Krypto-Broker nicht viel. So lassen sich bei allen Anbietern bereits mit kleinen Beträgen erste Erfahrungen sammeln.

Interessant auch für ETF-Freunde: Ob im Sparplan oder bei der Einmalanlage, Nutzer können bei Coindex in einen eigens zusammengestellten Index investieren und können so bequem auf den breiten Kryptomarkt setzen. Das Angebot richtet sich also an Anleger, die ähnlich der ETF-Anlage eine möglichst breite Abdeckung wünschen.

Die Neobroker Justtrade und Trade Republic sind dagegen interessant für Anleger, die ein günstiges ETF-Portfolio haben möchten und sich gleichzeitig aus einer Hand in die Welt der Kryptowährungen hineintasten möchten.

Kosten beim Kryptohandel

Beim Punkt Kosten gilt es genau hinzusehen. Denn hierbei gehen zwei Modelle an den Start: kostenloses Trading und Handel gegen Gebühr. Das kostenlose Handeln finanziert sich jedoch über Spreads. Wie sollten Anleger also vorgehen? Sie sollten auf ein günstiges oder kostenloses Gebührenmodell und niedrige Spreads achten.

Der Spread kann zum Teil deutlich ausfallen. Im Selbsttest konnten wir zu vier unterschiedlichen Uhrzeiten bei Trade Republic einen Spread in Höhe von ca. 1,5 Prozent feststellen. Beim Angebot positiv aufgefallen, müssen wir bei Coindex bei den Kosten Abstriche machen. Coindex veranschlagt jährliche Gebühren auf das Depotvolumen. Günstig erscheinen dafür Justtrade, BSDEX und Bison.

Die Nutzerfreundlichkeit bei den Kryptohandelsplattformen

Bei der Nutzerfreundlichkeit schneiden die Kryptoplattformen ganz ähnlich ab. So ermöglichen alle getesteten Anbieter rund um die Uhr und an jedem Wochentag den Handel mit Kryptowährungen. Auch SEPA-Überweisungen sind Standard. An dieser Stelle würden wir uns allerdings weitere Möglichkeiten wünschen.

Die Hürden für Mindesteinzahlungen sind denkbar gering. Die Kontoeröffnung nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Die Anbieter halten allesamt Unterstützung in deutscher Sprache parat. Damit ermöglichen alle getesteten Krypto-Broker nicht nur den einfachen Zugang in den Kryptomarkt, sondern können auch bei Problemen mit Rat zur Seite stehen.