Zusatzrente: 1.000 Euro jeden Monat mit ETFs

Kann man sich mit ETFs eine Zusatzrente von 1.000 Euro monatlich aufbauen? Na klar, kein Problem! Es sind theoretisch sogar noch größere Beträge für dich drin. Du musst nur wissen, mit welchen Faktoren du den Erfolg deiner Zusatzrente positiv beeinflusst. Wir zeigen dir anhand des 1000-Euro-Beispiels, was du beachten musst und welche Stellschrauben für dich ganz besonders interessant sind, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Der Aufbau einer Zusatzrente kann grundsätzlich in drei Phasen auf- geteilt werden. In der Ansparphase baust du auf der Basis eines ETF-Sparplans das Vermögen auf, mit dem du deine Rentenlücke künftig schließen wirst. Die Rendite setzt sich einerseits aus Kursgewinnen der ETFs und andererseits aus Zins- und Dividendenzahlungen zusammen.

Nach der Ansparphase folgt oft eine optionale Wartezeit. Gemeint ist ein Zeitraum, in dem keine Einzahlungen mehr erfolgen, aber auch noch keine Entnahmen aus dem Vermögen stattfinden. Die dritte Phase ist die sogenannte Entnahmephase. In diesem Zeitraum entnimmst du monatlich Gelder aus dem Vermögen, das in deinen ETFs angelegt ist. Die monatlichen Entnahmen sichert dir deine Zusatzrente.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dies umsetzt. Einerseits als sogenannte „ewige Rente“. Das bedeutet: Du entnimmst nur die Zinsen und Erträge und verbrauchen das angesammelte Kapital nicht. Du kannst aber auch das Kapital „verzehren“. Daher nennt sich diese Variante „Rente mit Kapitalverzehr“. Das hat logischerweise zur Folge, dass die Rentendauer auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt ist.

Aktuell können Arbeitnehmer damit rechnen, dass vom ursprünglichen Nettoeinkommen im Alter nur noch rund 45 Prozent zur Verfügung stehen. Hast du bis dato ein Nettoeinkommen von 3.000 Euro erzielt, bleiben dir im Rentenalter noch circa 1.350 Euro. Bei einer Rentenzeit von 19 Jahren musst du also dafür sorgen, dass du in dieser Zeit mit deiner privaten Altersvorsorge die sogenannte Versorgungslücke schließt. Liegen deine Lebenshaltungskosten (Miete, Essen, Versicherungen etc.) bei 2.350 Euro, so muss die zusätzlichen 1.000 Euro aus der privaten Vorsorge beziehen, um deinen Lebensstandard halten zu können.

Wichtig: Wir lassen der Einfachheit halber die Inflation außen vor, um ein sehr simples Beispiel durchzurechnen. So bist du in der Lage, die wirklich wichtigen Komponenten nachzuvollziehen und dann im Rentenplaner von extraETF mitsamt der Inflation durchzuspielen.