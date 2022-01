10.000 Euro in ETFs investieren – in einer Summe oder lieber zeitlich gestaffelt?

In ETFs anlegen – auf jeden Fall eine sehr gute Idee

Klar ist auch: Eine Geldanlage in ETFs ist vor allem langfristig eine gute Idee, denn die Rendite steigt im Laufe der Zeit immer weiter an. Laut dem Deutschen Aktieninstitut machen Anleger, die ihr Geld über 15 Jahre und länger an der Börse investieren, keine Verluste. Ein guter Grund also, das erhaltene Geld in einen oder mehrere ETFs zu stecken. Die Entscheidung für die Investition in ETFs ist also getroffen, du hast ein Depot und weißt auch, in welchen Fonds du investieren möchtest. Wie gehen Anleger jetzt aber am best...