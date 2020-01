Amundi mit 10 neuen thesaurierenden Basis-ETF-Anteilsklassen zu Kampfpreisen

Seit dem 28. Januar 2020 sind zehn neue thesaurierende Basis-ETF-Anteilsklassen von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Sie ergänzen die Produktpalette bereits bestehender ausschüttender Anteilsklassen auf die betreffenden Aktien- und Anleihen-ETFs.

Mit fünf neuen Aktienindex-ETFs erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von großen und mittleren Unternehmen zu partizipieren. Investoren können dabei zwischen den Regionen Europa, Eurozone und entwickelten Ländern weltweit sowie zwischen den beiden Ländern Japan und USA wählen. Bei allen fünf Aktienindex-ETFs werden die Erträge aus Dividenden automatisch reinvestiert. Die laufenden Kosten betragen jeweils 0,05 Prozent.

Mit fünf weiteren Rentenindex-ETFs erhalten Anleger Zugang zu Unternehmens- und Staatsanleihen aus Europa, den USA oder weltweit: Der Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (C) sowie der Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C) ermöglicht ein Investment in festverzinsliche, auf Euro oder US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Mit dem Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) bekommen Anleger Zugang zu inländischen Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit Investment-Grade-Rating. Der Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) investiert in US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr, die auf US-Dollar denominiert sind. Zugang zu festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten Länder mit Investment-Grade-Rating bekommen Anleger über den Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (C). Bei allen fünf Rentenindex-ETFs werden die Zinserträge automatisch reinvestiert. Die laufenden Kosten betragen jeweils 0,05 Prozent.

Neue ETF-Anteilsklassen