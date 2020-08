Der Top-Performer der letzten drei Jahre kommt von iShares. Wie dieser ETF investiert – und welche Besonderheiten Anleger beachten müssen.

Wer träumt nicht davon? Einfach sein Geld in ein Investment stecken und dann dabei zuschauen, wie sich das Kapital in relativ kurzer Zeit verdoppelt. Einige Aktien wie Hello Fresh, Shopify oder Zoom haben dies seit Jahresanfang tatsächlich geschafft.

Doch auch mit Exchange Traded Products (ETPs) ist dies grundsätzlich möglich. Wer Anfang 2020 beispielsweise in den Xtrackers Physical Rhodium ETC (WKN: A1KJHG) investiert hat, der den Kassapreis des Edelmetalls Rhodium abbildet, kann sich mittlerweile über ein stattliches Plus von mehr als 90 Prozent freuen. Zugegeben, aktuell gibt es keinen Aktien-ETF am Markt, der seinen Wert seit Anfang des Jahres verdoppeln konnte. Doch wenn man etwas länger zurück geht, in unserer Top-Und-Flop-Liste auf extraETF.com, dann findet man einige Titel, die mehr als 100 Prozent Performance gebracht haben – oder kurz davor stehen.

Tipp: Hier finden Sie die kostengünstigsten Anbieter für ETF-Sparpläne.

Hier stellen wir Ihnen jetzt ein Produkt vor, das auf Sicht von drei Jahren eine sagenhafte Performance von 112 Prozent erzielt hat. Das sind durchschnittlich 28,5 Prozent pro Jahr. Es handelt sich um den iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD ( WKN: A142N1).