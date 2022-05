120 Prozent Rendite! Das ist der erfolgreichste ETF der letzten drei Jahre

Technologie der Zukunft

Der große Vorteil: Die Daten, die über die Blockchain in hoher Geschwindigkeit verteilt werden, sind durch die dezentrale Verteilung sehr sicher. Dazu kommt ein hohes Maß an Transparenz, eine hohe Datenintegrität und die Programmierbarkeit der Transaktionen der Blockchain.

Und so wird die Blockchain in immer mehr Branchen zum Einsatz kommen, etwa im Gesundheitswesen, was etwa den Datenaustausch zwischen Ärzten und Patienten stark vereinfachen könnte – auch international. Weitere mögliche Einsätze wären denkbar in der Versicherungsbranche oder im Supply Chain Management. Auch in der Mobilität kann die Blockchain zum Einsatz kommen.

Eine weitere wichtige Einsatzmöglichkeit ist die Energiebranche. Durch den Einsatz der Blockchain kann etwa die Abrechnung privater Solaranlagen optimiert und dadurch der Energiewandel beschleunigt werden. Daneben könnten E-Tankstellen die Technologie für ihre Abrechnung nutzen und den Prozess somit vereinfachen. Die Möglichkeiten scheinen unendlich.