2 Länder-ETFs mit Potenzial, mit denen Sie garantiert nicht gerechnet haben!

Kein Kaufdruck bei Japan-Aktien

Das sieht auch Stephan ähnlich. „Eine Wiederwahl Sugas zum Parteichef der Liberaldemokratischen Partei (LDP) im Herbst ist inzwischen keine ausgemachte Sache mehr. Wenngleich sich japanische Aktien in Zeiten innenpolitischer Unsicherheit in der Vergangenheit meist schlechter entwickelt haben als der Weltmarkt, halte ich das Underperformance-Risiko derzeit für begrenzt. Am Markt dürften im aktuellen Umfeld die zyklische Ausrichtung der japanischen Unternehmen sowie ihre günstige Bewertung im Fokus stehen“, so der Anlagestratege. Hinzu kommt, dass japanische Aktien nicht Gefahr laufen, in den nächsten Tagen durchzustarten. Wer sich für Aktien aus Japan interessiert, kann entspannt in mehreren Tranchen einsteigen.