21Shares und Comdirect mit Krypto-Sparplan-Kooperation

Stimmen zur Krypto-Sparplan-Zusammenarbeit

Hany Rashwan, Geschäftsführer von 21Shares, kommentierte die Nachricht: „Wir waren der erste Krypto-Emittent, der 2019 an den meisten deutschen Börsen ein vollständig besichertes, zu 100% physisch hinterlegtes Bitcoin-ETP angeboten hat. Heute sind wir der einzige Emittent, der allein vier Krypto-ETPs am regulierten Markt Xetra zugelassen hat. In unserem Gründungsjahr 2018 legten wir bereits den ersten Meilenstein mit der Notierung des weltweit ersten physisch besicherten Krypto-ETP an der SIX Swiss Exchange in Zürich. Wir freuen uns sehr, den Kunden der Comdirect ab sofort den Zugang zu einem breiten Krypto-Universums anbieten zu können, welches sich weit über Bitcoin und Ethereum hinaus erstreckt.“

Tipp der Redaktion: Hinter vielen Kryptowährungen steht die Blockchain als Technik. Sehen Sie sich unsere Themenseite zu Blockain an.

Marco Infuso, Managing Director Business Development der DACH-Region, ergänzt: „Kunden endlich den breiten Zugang zu Kryptowährungen in ihrem gewohnten und sicheren Umfeld zu ermöglichen ist unsere oberste Priorität. Eine phantastische Möglichkeit nun für alle Investoren, die über den Kauf von Bitcoin und Co. schon lange nachgedacht haben, aber nicht über die richtigen Anlageinstrumente verfügten. Diese Partnerschaft macht es jetzt möglich – ein weiterer Meilenstein in der Demokratisierung von Krypto-Investitionen.”