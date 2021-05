60/40-Portfolio

Eine Anlagestrategie mit 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen gilt seit den 50er-Jahren als goldene Regel für den Portfoliomix. In Jahren niedriger Zinsen und gestiegener Korrelation zwischen dem Anleihen- und dem Aktienmarkt gerät dieses Modell jedoch immer wieder in Kritik. Zu Unrecht, wie ich finde. Eine 60/40-Allokation bringt zwar im Schnitt eine niedrigere Rendite, das Rendite-Risiko-Profil ist hingegen um Längen attraktiver. In 2020 lag beispielsweise der maximale Verlust bei US-Aktien (S&P 500) um 50 Prozent über dem von US-Anleihen.

Natürlich können Sie von bonitätsstarken Anleihen keine nennenswerte Rendite erwarten – darum geht es auch nicht. Anleihen fungieren vielmehr als Dämpfer, sollte es an den Finanzmärkten zu Turbulenzen kommen. Damit erfüllen sie eine wichtige, psychologische Funktion. Sinkt die Volatilität, so sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Einsteiger in Panik Ihre gesamtes Depot leerräumen.

Das 60/40-Portfolio hat demnach noch seine Berechtigung. Mit steigendem Vermögen macht es jedoch Sinn, zusätzlich andere Anlageklassen mit aufzunehmen. Dafür eigenen sich insbesondere Gold, Rohstoffe oder Immobilien. Muss das sein? Auf gar keinen Fall. Wer es unkompliziert mag und einen langfristigen Anlagehorizont mitbringt, kann sein Vermögen auch mit dem 60/40-Modell anlegen.

70/30-Portfolio

Das 70/30-ETF-Portfolio setzt ausschließlich auf Aktien. Aus dem Grund muss an dieser Stelle direkt erwähnt werden, dass sich eher risikofreudige Einsteiger damit beschäftigen sollten. Anstatt das eigene Portfolio mit Einzelaktien zu verkomplizieren, setzt diese Anlagestrategie auf maximale Einfachheit. Ein ETF auf den MSCI-World wird um einen ETF auf den MSCI Emerging Markets ergänzt.

Schwellenländer bleiben auf Wachstumskurs und bieten Anlegern gute Chancen. Aber eignet sich das Portfoliomodell zum langfristigen Vermögensaufbau? Aus meiner Sicht ist es nicht ausreichend, nur auf Aktien zu setzen – trotz der hohen Diversifikation. Gerade um Ihre psychische Belastung in schwierigen Börsenphasen zu reduzieren, sollten Sie sich breiter aufstellen. Das 70/30-Modell könnten Sie z.B. für den Aktienanteil in Ihrem Portfolio einsetzen und zusätzlich in Staatsanleihen investieren.

Verstehen Sie mich an dieser Stelle nicht falsch: Aktien sind und bleiben die effizienteste Anlageklasse. Langfristig hat keine andere Anlageklasse besser performt. Mit dieser Überrendite kommt auch ein entsprechend höheres Risiko. Gerade wenn es ums Geld geht, setzen bei hohen Schwankungen die Emotionen ein und drängen Anleger zu impulsiven Kurzschlussreaktionen, die Sie viel Rendite kosten können.