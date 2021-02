Kryptowerte bei Superreichen auf der Agenda

Über 68 Prozent der HNWIs weltweit, werden bis 2022 in Kryptowerte investiert haben. Das geht aus einer globalen Umfrage des Finanzdienstleisters deVere Group hervor.

Wohlhabende Anleger sind grundsätzlich im Vorteil gegenüber Kleinanlegern, da sie ihre Vermögen meist von Vermögensverwaltern betreuen lassen. Diese Finanzdienstleister investieren viele Ressourcen in die Identifikation neuer Trends, um die Portfolien ihrer Mandanten zukunftsfähig zu halten. Dadurch wurde bereits sehr früh in Kryptowerte investiert – zunächst in kleinen Tranchen im Rahmen von Testphasen. Der Hauptanreiz der Kunden? Laut einer Studie von Capgemini zielen über 40 Prozent der HNWI auf eine höhere Rendite ab, während rund 20 Prozent in Kryptowerte effiziente Wertaufbewahrungsmittel sehen.

Es gibt aber auch prominente Gegner des Hypes, wie z.B. Investorenlegende Warren Buffet, der einst über den Bitcoin sagte: „Bitcoin schafft nichts. Es ist Rattengift zum Quadrat.“

Niedrige Korrelation bei Bitcoin und Co mit traditionellen Anlageklassen

Aus finanzmathematischer Perspektive ist die niedrige Relation zwischen Kryptowerten und traditionellen Anlageklassen wie Aktien, Immobilien, Rohstoffen und Gold hochinteressant. Es existiert bis dato keine weitere Anlageklasse, die ähnliche Charakteristika aufweist. Für die Diversifikation ist das aus meiner Sicht optimal.

Tipp: Kryptowerte bleiben spekulativ. Sie dienen bestenfalls zur Beimischung. Grundsätzlich raten wir zu einem breiten ETF-Depot. Sehen Sie sich dazu unsere Musterportfolios an.

Dennoch sollten Sie eines beachten: Die Korrelation zwischen den einzelnen Kryptowerten ist relativ hoch. Im Bullenmarkt sinkt sie, im Bärenmarkt scheint sie überproportional anzusteigen. Aus einigen Simulationen hat sich herausgestellt, dass ein ausreichender Diversifikationseffekt (innerhalb von Kryptowerten) dann erreicht ist, wenn Ihr Portfolio über 10 bis 15 Einzelwerte enthält. Aufgrund der hohen Korrelation zwischen den einzelnen Kryptowerten erscheint mir diese Anzahl zum aktuellen Reifegrad des Marktes plausibel.

Optimierung des Risikoprofils

Die prozentuale Allokation von Kryptowerten in Ihrem Portfolio hängt ganz stark von Ihrer persönlichen Risikoneigung ab. Im Durchschnitt investieren Family Offices in etwa drei Prozent des Portfoliowertes ihrer Kunden in Kryptowerte. Das scheint zunächst ein niedriger Wert zu sein, jedoch hat eine Studie der Standford Universität aus 2018 gezeigt, dass bereits ein minimaler Anlagebetrag in Bitcoin die Wahrscheinlichkeit, die Inflation zu schlagen, um 35 Prozent erhöht.

Außreißerrenditen von x30, x50, x100 Prozent sind im Krypto-Bereich keine Seltenheit. Die Gewinnchancen sind im Vergleich zu klassischen Anlageklassen unbegrenzt. Aus dem Grund genügen bereits kleine Anteile, die langfristig für den großen Teil der Performance verantwortlich sind.