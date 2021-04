3 Tipps, wie Sie bei der Auswahl von ETFs Ihr Risiko reduzieren

Noch immer gelten die Deutschen als besonders risikoscheu, ein Engagement an der Börse scheint für viele undenkbar. Sichere ETFs könnten ein Anfang sein.

In anderen Ländern ist die Zahl der Investoren deutlich höher. Doch wir holen auf! Laut einer Studie des Deutschen Aktieninstituts investierten im vergangenen Jahr 12,4 Millionen Deutsche direkt oder indirekt via Fonds bzw. ETFs in Aktien. Das ist jeder sechste Bundesbürger und so viel, wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Eine gute Nachricht für alle, die sich noch scheuen, den Schritt vom Sparen zum Investieren zu gehen: Geld in ETFs anzulegen gilt im Vergleich zum direkten Aktieninvestment als weniger riskant.