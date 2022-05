30 Jahre lang täglich einen Euro sparen – so viel Rendite kannst du rausholen

Achte auf deine Kosten

Bevor du ein Depot eröffnest, solltest du dennoch einige Dinge beachten. So wirken sich beispieslweise auch Depot- und ETF-Gebühren auf deine Rendite aus. Einige Broker verlangen hohe Gebühren, um deine Sparpläne auszuführen. Bei anderen hingegen ist das kostenlos. Informiere dich umfassend, bevor du eine Entscheidung triffst.

Mach es dir leicht

Vor allem am Anfang ist es unnötig, sich das Portfolio mit mehreren ETFs zu füllen. Fang mit einem breit gestreuten Welt-ETF an, der Industrie- und Schwellenländer abdeckt und somit dein Verlustrisiko in Grenzen hält. Eine gute Wahl ist der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A1JX52), in dem über 3500 Unternehmen aus aller Welt enthalten sind. Zu einem späteren Zeitpunkt und vielleicht höherem Budget kannst du dein Portfolio immer noch erweitern.

Überprüfe regelmäßig deine Sparrate

Natürlich musst du nicht die nächsten 30 Jahre jeden Monat exakt 30 Euro in einen ETF-Sparplan stecken. Umstände ändern sich. Du kannst jederzeit deine Rate anpassen – wenn du etwa eine Gehaltserhöhung bekommst. Und wenn es mal knapp wird, kannst du die Rate ebenso senken oder deinen Sparplan vorübergehend stilllegen. Wichtig: Löse ihn nicht einfach auf, wenn du nicht dringend auf das Geld angewiesen bist. Das bereits angesparte Geld „arbeitet“ ja dennoch weiter und wächst im Idealfall nach wie vor.

Überprüfe dein Depot – aber nicht dauernd

Gerade am Anfang sind viele Anlegerinnen und Anleger versucht, täglich ins Depot zu schauen. Das bringt dir nichts, außer dass es dich unnötig nervös macht – vor allem in der derzeitigen Marktphase. Denn die Kurse sind permanenten Schwankungen unterworfen. Dein Depot, insbesondere wenn der Betrag noch klein ist, kann am Morgen im grünen Bereich sein und am Abend tief rot leuchten, ohne dass das tatsächlich große Bedeutung hat. Also widerstehe dem Drang, täglich nachzuschauen.

Einmal jährlich hingegen solltest du einen genaueren Blick auf die Entwicklung deines Portfolios werfen – das gilt aber insbesondere dann, wenn du mehrere Positionen hast. Dann kann es sich lohnen, Positionen umzuschichten, wenn etwa deine Aktienquote zu stark gestiegen ist. So lange du aber bei unserem Ausgangsszenario bleibst, musst du dir dazu noch keine allzu großen Gedanken machen.