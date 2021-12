30 Prozent Plus mit ETF-Sparplan – ein Erfahrungsbericht

Langfristiger ETF-Sparplan mit fulminantem Start

Natürlich habe ich meiner Freundin den Hinweis gegeben, dass viele Einsteigerinnen und Einsteiger es vorziehen, mit einem ETF-Sparplan auf Welt-Indizes wie den All Countries World zu starten. Doch da sie selbst durchaus tech-affin ist, einen langen Anlagehorizont von mehreren Jahrzehnten mitbringt und auch bereit ist, Risiken einzugehen, blieb sie beim Information Technology ETF. Den Sparplan hat sie mit einem mittleren dreistelligen Betrag gestartet.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Nach Weihnachten haben wir uns auf einen Kaffee bei mir im Büro getroffen. Sie berichtete mir ziemlich überschwänglich, ihr ETF-Sparplan liege aktuell mit 30 Prozent im Plus. Ich konnte es zunächst nicht glauben, doch als sie die App ihres Broker öffnete, leuchtete mir in ihrem Depot tatsächlich der besagte Kurszuwachs entgegen. Und es handelte sich wirklich um die Rendite des Depots, nicht die Indexrendite (die ebenfalls bei rund 45 Prozent in diesem Zeitraum liegt).

Warum ich diese Geschichte erzähle (übrigens ist das mit ihr abgestimmt), hat folgenden Hintergrund. Zum einen möchte ich dir zeigen, dass auch kurzfristig mit Sparplänen derart erfreuliche Ergebnisse möglich sind, zum anderen aber auch deutlich dafür sensibilisieren, dass es sich dabei wahrscheinlich um einen sehr positiven Ausreißer handelt. Zumal ein solches Ergebnis nach nicht einmal 1,5 Jahren auch nicht aussagekräftig ist.