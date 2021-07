300.000 neue Produkte – Scalable Capital erweitert Angebot um Derivate

Das Derivate-Angebot richtet sich insbesondere an erfahrene Anlegerinnen und Anleger, die ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen. Aus diesem Grund führt das Unternehmen vor dem ersten Derivate-Trade eine Angemessenheitsprüfung durch. Überprüft werden neben dem jeweiligen Kenntnisstand auch die Erfahrungen der Kundinnen und Kunden.

Informationen per Podcast und Webinar

Derivate sind komplexe Anlageprodukte. Ihr Handelspreis leitet sich von einem Basiswert – etwa einer Aktie, oder einem Index – ab und entwickelt sich je nach dessen Kursentwicklung und der Ausgestaltung des jeweiligen Derivats. Damit die Kundinnen und Kunden die Funktionsweise und Risiken der verschiedenen Produkte verstehen können, bieten Scalable Capital und die Partner Goldman Sachs, HSBC, und HypoVereinsbank onemarkets ausführliche Informationen zum Handel mit Derivaten an. Diese werden in Form von Videos, Blogartikeln, Podcasts oder Webinaren bereitgestellt.

„Wir freuen uns, dass künftig auch Kunden von Scalable Capital Zertifikate und Hebelprodukte von Goldman Sachs handeln können. Die Anleger können aus mehr als 170.000 Produkten auf über 1.000 Basiswerte auswählen“, sagt Philipp Möbius, der bei Goldman Sachs unter anderem den Vertrieb mit Exchange Traded Products (ETP) in Europa verantwortet.

„Ob zur Absicherung, zur Verstetigung von Renditen in Seitwärtsmärkten oder zur kurzfristigen Partizipation an Marktbewegungen: Derivate sind fester Bestandteil in den Depots privater und professioneller Investoren”, so Matthias Hüppe, Head of Derivatives Public Distribution bei HSBC Deutschland. „Mit dem Angebot von HSBC Derivaten setzt Scalable Capital konsequent auf die Werte, die beide Unternehmen vereinen: Transparenz, Fairness und Serviceorientierung.“

Erik Haubold, Managing Director und Head of Private Investor Products Central Europe bei HypoVereinsbank onemarkets, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Scalable Capital gehört zu einem der wachstumsstärksten FinTechs in Europa. Die Erweiterung der Produktpalette um Zertifikate und Optionsscheine ist ein weiterer Meilenstein in dieser Entwicklung. Wir freuen uns darauf, nun ein Teil dieser Erfolgsstory zu werden.”

Drei Gebührenmodelle für jeden Anlegertyp

Mit dem Online-Broker von Scalable Capital können Kundinnen und Kunden Aktien, ETFs, Krypto-ETPs, Fonds und Derivate handeln. Mit dem „FREE Broker“ Modell ist die Einrichtung eines Aktien- oder ETF-Sparplans gebührenfrei. Auch für die Depotführung gibt es keine Gebühren. Für jeden weiteren Trade fallen 0,99 Euro an. Dieser Betrag entfällt jedoch für Sparpläne und den Handel in 600 ETFs der PRIME Partner BlackRock, DWS und Invesco.

Das Modell „PRIME Broker“ bietet für einen monatlichen Preis von 2,99 Euro unbegrenzt viele Trades und beliebig viele Aktien- und ETF-Sparpläne. Dabei stehen den Nutzerinnen und Nutzern alle in Deutschland handelbaren ETFs sämtlicher ETF-Anbieter zur Verfügung. Die Leistung wird jährlich abgerechnet.

Das Modell „PRIME Broker flex“ für 4,99 Euro pro Monat bietet denselben Leistungsumfang wie der „PRIME Broker“, die Abbuchung der Gebühren erfolgt jedoch monatlich.