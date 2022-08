369 Milliarden Dollar für den Klimaschutz – US-Klimapaket durchgesetzt

Einfluss auf die Klimakurve

Zum einen ist die erfolgreiche Verabschiedung des Gesetzespaketes mit Vorbehalt zu genießen – so wollte die Biden-Regierung eigentlich ein noch umfassenderes Klimapaket durchsetzen, das jedoch im Februar am Widerstand im Senat gescheitert war,[3] darüber hinaus muss das Gesetz noch vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet werden, was am vergangenen Freitag auf der Agenda stand. Dennoch ist offensichtlich, dass es sich dabei um einen großen Wurf handelt – wenn auch die Emissionsreduktion eine Schätzung darstellt. Emissionen – so Daten der Denkfabrik Energy Innovation – können am effektivsten über Subventionen für nachhaltige Stromerzeugung und Subventionen für Elektromobilität reduziert werden. Beides ist Teil des Inflation Reduction Act – im Falle der Energiesubventionen sogar für mindestens zehn Jahre. Darüber hinaus kann das Gesetz die Entwicklung von Technologie für CO2-Abscheidung und -Speicherung begünstigen.

Das Gesetz wird der Branche für nachhaltige Energie, die auch in unserem WRLD-ETF abgebildet ist, weiteren Schub verleihen.