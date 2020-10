5.000 Euro in ETFs: Lieber in einer Summe oder gestückelt?

Cost-Average-Effekt: Das sagen Studien!

Dass der CAE Privatanlegern einen Renditeschub ermöglicht, ist alles andere als belegt. Ganz im Gegenteil: Zahlreiche Studien und auch eigene Simulationen zeigen, dass die Veränderung des Anlageintervalls keinen signifikanten Einfluss auf die Rendite hat. Vielmehr zeigt sich, dass sich eine sofortige Vollinvestition in den meisten Fällen sogar mehr lohnt. So erzielte eine Einmaleinlage in den Weltindex „MSCI World“ im Zeitraum von 20 Jahren (seit 2000) durchschnittlich 0,4 Prozent mehr Rendite, als eine Verteilung der Anlagesumme von 5.000 Euro auf den gesamten Zeitraum.

Positiv hervorzuheben ist jedoch der psychologische Nutzen für „vorsichtige“ Börsenneulinge. Darauf kommen wir gleich zu sprechen.

Für wen lohnt sich eine Einmalanlage in ETFs?

Eine Einmalanlage lohnt sich rein mathematisch betrachtet für jeden. Sparpläne sind theoretisch betrachtet die unterlegene Strategie. In der Praxis spielen jedoch auch psychologische Faktoren eine wesentliche Rolle bei der Geldanlage. So fühlen sich Schwankungen bei großen Einmalinvestitionen deutlich gravierender an als bei einer Verteilung auf einen längeren Zeitraum.

Besonders in der aktuellen Börsenphase, die von Unsicherheit und Volatilität geprägt ist, empfehle ich daher ängstlichen Privatanlegern schrittweise in den Markt einzusteigen. Das schützt vor impulsiven Entscheidungen. Die ökonomischen Risiken bleiben weiterhin groß und die Sorge vor einer größeren Marktkorrektur durch die zunehmenden Einschränkungen steigt stetig.

Warum sollten Sie also über einen breiten Zeitraum streuen? Steigt der Markt, sind Sie im Vorteil. Fällt der Markt, sind Sie weniger benachteiligt, da Sie nicht so viel verlieren.

Beispielrechnung: 2008 vs. 2013 vs. 2019

Die folgende Berechnung zeigt, wie stark die Entwicklung einer Einmalanlage von der eines Sparplans abweicht. Wir haben uns einmal angeschaut, wie sich 5.000 Euro innerhalb eines Jahres (2008, 2013 und 2019) im MSCI World entwickelt haben – und zwar als Sparplan sowie als Vollinvestition. In der ersten Tabelle wurde der Betrag über einen Sparplan monatlich gleichmäßig investiert. So hätte sich der Betrag auf Sicht von einem Jahr entwickelt in den Jahren 2008, 2013 und 2019.

Sparplan 2008 2013 2019 Anzahl der Anteile 57.16 43.41 25.33 Wert der Anteile zum 31.12 3.864 Euro 5.343 Euro 5.433 Euro Rendite -22,71 Prozent 6,86 Prozent 8,67 Prozent Quelle: extraeETF.com

In der zweiten Tabelle wurden die 5.000 Euro einmalig am Jahresanfang investiert. So hätte sich der Betrag auf Sicht von einem Jahr entwickelt in den Jahren 2008, 2013 und 2019.

Vollinvestition 2008 2013 2019 Anzahl der Anteile 49.44 47.29 27.7 Wert der Anteile zum 31.12 3.046 Euro 5.937 Euro 6.374 Euro Rendite -39,08 Prozent 18,74 Prozent 27,49 Prozent Quelle: extraETF.com

Wann die Einmalanlage besser ist – und wann der Sparplan

Wie die Berechnungen zeigen, konnten Anleger im extremen Jahr 2008 mit einem Sparplan eine bessere Performance erzielen. Das liegt daran, dass sie aufgrund der großen Korrektur zu sehr günstigen Kursen nachkaufen konnten. In den Jahren 2013 und 2019 kehrt sich der Effekt jedoch um. Die Einmalanlage legt eine deutlich bessere Entwicklung hin als die Sparpläne.

Das Ergebnis zeigt: in schlechten Zeiten entwickeln sich Sparpläne auf ETFs besser, da hier zu günstigen Kursen nachgekauft wird. In guten Zeiten ist die Vollinvestition die überlegene Strategie. Langfristig gesehen lohnt es sich (rein mathematisch) für Privatanleger mehr, ihr Geld komplett in einer Summe anzulegen.

Am Ende des Tages ist die Entscheidung jedoch immer abhängig vom Anleger selbst. Es ist alles besser, als sein Geld auf dem Sparbuch zu parken.

Fazit

In Etappen zu investieren, ist für Anfänger psychologisch immer leichter und auch empfehlenswert. Verluste sind an der Börse immer wahrscheinlich – zumindest kurzfristig. Das gilt auch für Investitionen in ETFs. Wer bei Schwankungen dazu neigt, impulsive Verkaufsentscheidungen zu treffen und den Markt zu verlassen, sollte in jedem Fall sein Investment auf mehrere Monate verteilen.

Schwächephasen dauern nie lange an. Falls die Kurse einbrechen, kaufen Sie einfach günstig nach – falls sie weiterhin steigen, dann profitieren Sie mit dem bereits angelegten Kapital. Am Ende des Tages sind die meisten Entscheidungen an den Finanzmärkten rein psychologischer Natur.

