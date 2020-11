5 defensive Bausteine, die Ihr ETF-Portfolio sicherer machen

1. Der Klassiker: bonitätsstarke Staatsanleihen

Staatsanleihen sind besonders stark vom Niedrigzins betroffen. Anleger erhalten seit Jahren keine nennenswerten Zinsen mehr auf ihre Investments. Zudem ist das Zinsänderungsrisiko aktuell besonders hoch. Jedoch spielen bonitätsstarke Staatsanleihen auch in meinem Depot weiterhin eine wichtige Rolle. In Zeiten, an denen es an den Börsen turbulent zugeht, mindern sie das Abwärtspotenzial.

Das Upside-Potenzial ist zwar begrenzt, aber dafür schwächen sie die Schwankungsintensität – und das hat viele psychologische Vorteile. Wer möchte, kann seinen Anleihen auf Industrie- und Schwellenländer aufteilen, um höhere Zinszahlungen zu erhalten – aber auch hier steigt dann das Risiko, da Schwellenländer eine geringere Bonität als Industrieländer haben.

2. Gold als Krisenwährung?

Gold ist keine Garantie für hohe Renditen in Schwächephasen. Vergleichen Sie Gold in Ihrem Depot vielmehr als Feuerversicherung. Wenn es an den Finanzmärkten brennt und Anleger das Vertrauen verlieren, fliehen die meisten Anleger in Gold. Das zeigt die historische Kursentwicklung des Edelmetalls.

Auch Fondsmanager Ray Dalio schwört auf die Funktion von Gold als Absicherungsinstrument in Krisenphasen. Anleger sollten ca. 5-10 Prozent ihres Portfoliowertes in Gold investieren, um einen ausreichenden Dämpfungseffekt zu realisieren.

Tipp: Hier erfahren Sie alles über das Investieren in Gold.

3. Short-ETFs zur Absicherung

Ein gutes Mischdepot mit breiter Streuung und Absicherungs-Assets wie physischem Gold lassen vorsichtige Anleger ruhiger schlafen. Nur weil es an der Börse aktuell wieder kräftig ruckelt, heißt das nicht, dass Privatanleger in den Verkaufs-Modus übergehen sollten. Anlegertreu lohnt sich, das hat auch Börsenlegende André Kostolany gewusst: „Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sich auch nicht, wenn sie steigen“.

Wer sich vor fallenden Kursen absichern möchte, kann dies mit sogenannten Short-ETFs tun. Anleger, die mit einer fallenden Kursentwicklung rechnen, können mit diesen Finanzinstrumenten profitieren. Ein Short-ETF bewegt sich nämlich immer entgegengesetzt zum entsprechenden Index. Je höher die Volatilität (also Schwankungsbreite), desto höher der Kurs von Short-ETFs.

Macht ein Short-ETF Sinn? Aus meiner Sicht nicht, es verursacht nur zusätzlichen Aufwand und ist nicht trivial. Für die meisten Privatanleger lohnt sich eine breite Diversifikation, ein aktiver Sparplan und in unruhigen Zeiten einfach mal eine Auszeit vom „ständig“ aufs Depot schauen.