5 teure Fehler, die ETF-Anleger JETZT unbedingt vermeiden müssen

Ein drohender Bürgerkrieg in den USA? Das Ende des Tech-Hypes? Der Markt wird immer herausfordernder. Darauf sollten Anleger jetzt achten.

Wir erinnern uns: Zwischen dem 23. März und dem 8. Juni legte allein der Dax mehr als fünfzig Prozent zu. Doch diese Marktphase ist endgültig vorbei. Inzwischen zucken die großen Indizes auf hohem Niveau nervös hin und her. Neue Impulse fehlen., Anleger sind verunsichert. Stattdessen marschieren in den USA wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl bewaffnete Milizen und Tech-Anleger fürchten einen Crash – die Gerüchte rund um Wasserstoff-Pionier Nikola sind in diesem Zusammenhang nur die Krönung.

Doch zugleich pumpen Notenbanken weiter Kapital in die Märkte und machen keine Anstalten, von ihrem Niedrigzinskurs abzuweichen. Aktien bleiben also alternativlos, doch sie sind auch kein Selbstläufer mehr. Was ist also zu tun? Diese fünf Fehler sollten Investoren unbedingt vermeiden.