7 Dinge, die Sie klären müssen, bevor Sie Ihren ersten ETF kaufen

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?

Ohne sich vorher Gedanken über Ihre Ziele zu machen, sollten Sie kurz eine Pause einlegen, bevor Sie loslegen. Was wollen Sie mit Ihren Investments überhaupt erreichen? Investieren sollte man ausschließlich Geld, auf das Sie für mindestens 12 Jahre verzichten können. Planen Sie in zwei Jahren eine Weltreise und möchten Ihre Ersparnisse dafür anlegen, dann hat dieses Kapital in einem ETF-Portfolio nichts zu suchen.

Kurzfristige Schwankungen an Börsen können nämlich dafür sorgen, dass Sie Ihr finanzielles Ziel verpassen. Beim Thema private Altersvorsorge sieht es schon anders aus. Hier handelt es sich offensichtlich um einen langfristigen (>12 Jahre) Anlagehorizont. Turbulente Phasen können Sie entspannt aussitzen, da sie im Normallfall durch zukünftige Gewinne kompensiert werden.

Haben Sie Rücklagen für Notfälle?

Eine solide Finanzplanung basiert auf einem sogenannten Notgroschen. Dieser sichert Sie und Ihre Familie in finanziellen Krisenphasen ab. Der Aufbau von Rücklagen genießt in jedem Fall höchste Priorität – erst danach legen Sie den Fokus auf das Investieren. Sparen Sie in etwa das sechsfache Ihrer monatlichen Lebenshaltungskosten, um auf der sicheren Seite zu stehen.

Das Geld für Ihren Notgroschen parken Sie außerdem auf einem Spar- oder Tagesgeldkonto., um jederzeit Zugriff darauf zu haben. Zwar unterliegt das Vermögen auf diesen Konten einem schleichenden Kaufkraftverlust – das ist jedoch ein notwendiger Kompromiss, da in diesem Fall schnelle Liquidität und Planbarkeit eine höhere Priorität haben.

Kennen Sie den ETF, in den Sie investieren?

Blind in Ihren ersten ETF investieren, nur weil jemand ihn empfohlen hat, ist die falsche Anlageentscheidung. Setzen Sie sich in jedem Fall mit seiner Zusammensetzung, der Kostenstruktur und der Historie auseinander. Entsprechende Daten finden Sie in dem Factsheet des ETFs. Beantworten Sie vor jedem Investment zudem die Frage, ob dieses Ihre finanziellen Ziele unterstützt oder nicht.