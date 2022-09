70:30 Portfolio: Warum du davon aktuell die Finger lassen solltest

Auch das viel beschworene Chancen-Risiko-Verhältnis scheint nicht aufzugehen. Auf die Risiken werde ich gleich noch näher eingehen, doch boten die Schwellenländer in den letzten Jahren wenig Renditechancen. So hat der iShares MSCI EM UCITS ETF USD (WKN: A0RPWJ) in den letzten zehn Jahren eine jährliche Rendite von 4,56 Prozent erzielen können. Der iShares MSCI World UCITS ETF (WKN: A0HGV0 ) konnte hingegen im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 12,31 Prozent im Jahr erzielen.

Zunächst einmal haben die Personen Recht, die einen erhöhten US-Anteil im MSCI World ins Feld führen. Es ist nicht wegzureden, dass der MSCI World aus 66 Prozent US-Unternehmen besteht. Doch muss man sich fragen, ob dies negativ oder positiv zu beurteilen ist. Die wertvollsten Unternehmen der Welt und die Renditetreiber der Weltmärkte sind mit Apple, Meta (ehemals Facebook), Alphabet (ehemals Google), Tesla, Netflix etc. US-Unternehmen. Zudem sind diese Unternehmen nicht nur in den USA zu verorten. Die Dienste und Waren der Unternehmen werden auf der ganzen Welt geschätzt und genutzt. Es handelt sich hier um global agierende Unternehmen, die lediglich ihren Hauptsitz in den USA haben.

Politische Gefahr

Doch sind die Rendite und die Diversifikation nicht meine größten Einwände, weshalb ich derzeit keine 70:30 Lösung wählen würde. Was mich stört, ist das immense politische Risiko, das mit den Schwellenländern einher geht. Zunächst möchte ich daran erinnern, dass Russland im Frühjahr aus dem Index rausgeworfen wurde, die Gründe sind bekannt. Doch auch andere Länder im Index bergen für mich ein zu hohes Risiko. In Saudi-Arabien werden Menschenrechte verletzt, in Brasilien der Urwald gerodet und Indien hat sich zu einem der größten Importeure von Gas und Öl aus Russland gemausert.

Doch die größte Gefahr einer Eskalation geht derzeit von China aus. China beobachtet die Reaktionen der westlichen Welt auf den russischen Krieg in der Ukraine ganz genau. Denn China sieht seit jeher Taiwan, das zweitgrößte Land im MSCI Emerging Markets, als Teil Chinas an, was es zur Not auch militärisch durchsetzen würde. Regelmäßig werden schon jetzt Militärmanöver im taiwanesischen Hoheitsgebiet abgehalten und zuletzt reagierte China allergisch, als die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, der Regierung Taiwans einen Besuch abstattete. Es scheint leider nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch diese Krise eskaliert.