7,4 Prozent: Was das Plus der Netflix-Aktie für den Branchen-Riesen bedeutet

Netflix galt einst als großer Gewinner der Pandemie. Im November 2021 erreichte die Aktie ein Rekordhoch von gut 700 Dollar. Dann wendete sich das Blatt, der Aktienkurs sank rapide und die sinkende Zahl an Abonnenten sorgte im laufenden Jahr zu einem Verlust von fast zwei Drittel ihres Werts. Die jüngsten Zahlen haben der Aktie nun wieder Auftrieb gegeben. Um 7,4 Prozent konnte sie am gestrigen Mittwoch zulegen, zum jetzigen Zeitpunkt steht sie bei 210,85 Euro – so hoch wie seit April nicht mehr.

Netflix-Aktie: Jetzt kaufen?

Und ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um die Netflix-Aktie zu kaufen? Eine Staffel Stranger Things steht uns noch bevor und die Macher planen bereits mindestens ein Spin-Off. Staffel 4 war laut Netflix die bislang erfolgreichste – zumindest in englischer Sprache. Möglicherweise kann die finale fünfte Staffel das noch toppen. Dennoch: Die Nutzerinnen und Nutzer des Streaming-Riesen sind immer unzufriedener mit dem Angebot, die Konkurrenz ist groß. Insbesondere in den wichtigen Märkten USA und Kanada wandern die Kunden in Massen ab. Ob ein werbefinanziertes Abo-Modell das stoppen oder gar drehen kann, ist derzeit schwer einschätzbar.

Dass die Aktie also noch einmal ihr Rekordhoch erreicht, ist alles andere als in Stein gemeißelt.