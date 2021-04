90 Prozent Minus bei ETPs von 21Shares – kein Grund zur Sorge!

Krasses Minus nur wegen Split

Beim 21Shares Bitcoin ETP beträgt das Splitverhältnis 14:1. Beim 21Shares Ethereum ETP beträgt das Verhältnis 13:1. Das bedeutet: Am reinen Kurswert ändert sich für Anleger nichts, ihnen werden automatisch mehr Anteile in ihr Depot eingebucht. Dieser Vorgang wird am Montag vollzogen und sollte spätestens am Dienstag in den Anlegerdepots sichtbar sein. Auch auf unseren ETF-Profilseiten werden diese Anpassungen in Kürze vollzogen.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager können Sie Ihr Portfolio perfekt überwachen und behalten Ihre Finanzen jederzeit im Blick.

Der Krypto-ETP-Pionier 21Shares knackte im Februar 2021 die 1-Milliarden-Dollar-Marke bei den verwalteten Vermögen. Um den prinzipiellen Nachteil auszugleichen, dass ETPs kein Sondervermögen darstellen, sind die ETPs von 21Shares vollständig mit den zugrundeliegenden Krypto-Assets besichert. Das investierte Vermögen ist also physisch in den Basiswerten hinterlegt.

Die Produkte unterliegen der Prospektpflicht und sind an regulierten Börse täglich handelbar. Sogenannte Market Maker stellen täglich Liquidität dafür zur Verfügung. Allerdings sind die Produkte deutlich teurer als klassische ETFs mit Gesamtkostenquoten von 1,49 Prozent.