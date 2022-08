Ab 40 nicht mehr arbeiten - funktioniert Frugalismus wirklich?

Mit 40 den Job schmeißen und dann das Leben genießen – ganz kurz gefasst zielen Frugalisten darauf ab. Doch eignet sich das Konzept für alle? Gibt es Nachteile und Risiken? Was sollten angehende Fans der Idee bedenken? Wir beleuchten das Thema Frugalismus etwas genauer.

Frugalismus leitet sich vom lateinischen Wort „frugalis“ ab, was übersetzt „sparsam“ oder „wirtschaftlich“ bedeutet. Die Idee basiert auf der sogenannten FIRE-Bewegung, deren Ursprung bereits in den 1990er Jahren liegt, die allerdings erst mit der Finanzkrise 2008 mehr und mehr an Bedeutung gewann. Das Akronym FIRE steht für Financial Independence, Retire Early (finanzielle Unabhängigkeit, vorzeitiger Ruhestand).

Die Autorin Vicki Robin * und der Finanzanalyst Joe Dominguez legten mit ihrem 1992 erschienenen Buch „Your Money or Your Life“ den Grundstein für die FIRE-Idee. Der Schriftsteller Jacob Lund Fisker ging 2010 mit seinem Buch „Early Retirement Extreme“ noch einen Schritt weiter. 2011 startete der Kanadier Peter Adeney schließlich seinen Blog „Mr. Money Mustache“. Immer mehr Anhänger folgten der FIRE-Bewegung, um möglichst früh in den wohlverdienten Ruhestand gehen zu können. In Deutschland etablierte sich der Begriff Frugalismus. Die Strömung wird seither immer populärer.