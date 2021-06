Abos wie Netflix, Spotify & Co. oder doch lieber einen ETF-Sparplan?

Ich habe leider kein Geld zum Investieren. Oft muss ich diesen Satz abweisen – denn bei genauerer Betrachtung ist meist sehr wohl Geld da für einen ETF-Sparplan.

Bevor Sie sich dafür entscheiden Ihr Geld an der Börse über einen ETF-Sparplan zu investieren, sollten Sie sich einen Überblick über Ihr Sparpotenzial verschaffen. Das funktioniert am besten mit einem Haushaltsbuch – ob auf Papier oder als digitale App. Was mir häufig auffällt ist, dass die wenigsten Menschen wissen, wofür sie jeden Monat Geld ausgeben.

Oft wissen die Leute noch nicht einmal, wie viel Miete sie zahlen. Da wundert es nicht, wenn ihnen der Überblick über ihre Verträge und Abos fehlt. Als ich im Studium meine Sparquote optimieren wollte, habe ich mir aus dem Grund einen gesamtheitlichen Überblick per Finanz-App verschafft und mich von vielen Kostenstellen verabschiedet, die über 60 Euro meines Budgets gekostet haben.