Änderung: Vaneck streicht Produktnamen „Vectors“ seiner ETFs und ETNs

Vectors entfällt

Durch die Streichung des bisherigen Namensbestandteils „Vectors“ verkürzen sich alle Produktnamen entsprechend, so erhält beispielsweise der VanEck Vectors™ Video Gaming and eSports UCITS ETF den neuen Namen VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN A2PLDF). Nachfolgend zeigen wir dir den erwähnten ETF in einem kurzen Überblick:

Zurück zum Thema: Für Anleger ergeben sich durch die Umbenennung jedoch keine weiteren Änderungen. Produkteigenschaften, wie beispielsweise Gebühren, zugrundeliegende Indizes, Anlageziele, Produktseiten sowie ISINs und Wertpapierkennnummern (WKN), bleiben unter den neuen Namen unverändert.

„Mit der Umbenennung unserer ETFs und ETNs hier in Europa vereinheitlichen wir unsere weltweite Produktfamilie noch stärker und können den Namen VanEck als Marke weiter schärfen“, kommentiert Martijn Rozemuller, Geschäftsführer bei Vaneck Europe.

