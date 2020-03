Wechsel in der Dax-Familie und neuer Nachhaltigkeits-Dax

Stühlerücken in der zweiten Reihe des Dax. Es gibt Änderungen im MDax, SDax sowie im TecDax. Daneben gibt es einen neuen Dax-Nachhaltigkeitsindex.

In der zweiten Reihe des Dax kommt es zu Auf- und Abstiegen. Die von Qontigo bekanntgegebenen Änderungen werden zum 23. März 2020 wirksam. Die Aktien von HelloFresh werden in den MDax-Index aufgenommen und ersetzen dort die Aktien von Dialog Semiconductor PLC, basierend auf der Fast-Exit-Regel.



In SDax kommt es zu folgenden Veränderungen: Godewind Immobilien AG ersetzt HelloFresh. Steinhoff International, Adler Real Estate AG und SNP Schneider-Neureither & Partner SE werden in SDax aufgenommen. Sie ersetzen SGL Carbon SE (Fast Exit), Dr. Hönle AG (Fast Exit) und Heidelberger Druckmaschinen AG (Regular Exit).



Neu in TecDax aufgenommen wird ISRA VISION AG und ersetzt dort Dialog Semiconductor PLC, basierend auf der Fast-Exit-Regel.



Im Dax-Index selbst ergeben sich jedoch keine Änderungen. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Dax-Indexfamilie ist der 4. Juni 2020.

Neuer Dax-Nachhaltigkeitsindex